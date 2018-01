2017, otro buen año para el turismo mexicano

1

La semana pasada hablamos de la bonanza que durante seis años consecutivos ha registrado la industria turística de México, lo cual le ha permitido no sólo avanzar en los rankings mundiales de las naciones más visitadas, sino también consolidarse como la tercera fuente de divisas para el país.



De acuerdo con la más reciente edición del “Panorama de la industria turística en México”, que por encargo del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) cada cuatro meses realiza la Universidad Anáhuac, estos buenos resultados se explican por el buen desempeño de la economía de Estados Unidos (principal emisor de viajeros a nuestro país); por el esfuerzo y tenacidad del sector privado; por tener ahora una política aérea y migratoria más abierta (desde el sexenio pasado se eliminó el requisito de la visa para varias naciones); y por tener continuidad en la promoción turística.



La edición 22 del Panorama aporta algunos nuevos datos que ayudan todavía más a ver el buen momento turístico por el que atravesamos, como la recuperación del liderazgo mundial en materia de recepción de cruceros, donde la isla de Cozumel es la estrella a nivel global. De enero a octubre del año que acaba de terminar, la llegada de turistas por mar se incrementó en 22.8 por ciento, los cuales aumentaron su gasto en 25.4 por ciento. Falta todavía ver los números de noviembre y diciembre, pero esos se tendrán más adelante.



En esa misma dirección, los pasajeros que llegaron del extranjero en avión registraron un alza de 9.3 por ciento, en tanto que los domésticos que viajaron por aire dentro de la República aumentaron en nueve por ciento.



En contraparte, la cantidad de mexicanos que viajaron al exterior creció en 4.9 por ciento, rubro en el que destaca una disminución hacia Estados Unidos, que fue sustituido por destinos en Canadá (que eliminó la visa para mexicanos), Europa y dentro del propio país. El CNET aclara que sobre esto último no existe información pública gubernamental, pero la recabaron entre los principales actores del mercado, como líneas aéreas y agencias de viajes.



“Vale la pena destacar, igualmente, el aumento en la oferta hotelera —cuartos de hotel disponibles— en los 25 principales destinos turísticos del país, que fue del 5.4 por ciento, así como el crecimiento de un punto porcentual en cuanto a la ocupación hotelera en estos mismos sitios, derivado del incremento de 3.6 por ciento en las llegadas totales a cuartos de hotel (dato de enero a agosto de 2017)”, precisa la publicación empresarial.



Pero, no obstante la halagüeña realidad que se vive en este sector, el tema de la inseguridad sigue jugando un papel importante. Al respecto, el Panorama comenta sobre la encuesta que en cada número realiza entre gente de la industria: “A la pregunta, ´¿ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?´, nuevamente la mayoría de los entrevistados (80 por ciento) señaló que sí hay afectación, por debajo del 84.6 por ciento que lo señaló en la edición anterior; pero, quienes afirmaron que la afectación es ´en gran medida´ alcanzó el 17.8 por ciento, más del doble que en la encuesta anterior, que fue de 7.7 por ciento”.



En cuanto a los pronósticos del CNET para el cierre de 2017, en el contexto de que la Organización Mundial del Turismo proyecta un crecimiento de entre tres y cuatro por ciento a nivel global, para México anticipa un crecimiento de nueve por ciento, el cual ajustó a la alza, ya que a principios de ese año marcó la probabilidad de siete por ciento; sin embargo, respecto al ingresos de divisas su ajuste fue a la baja, pues del nueve por ciento proyectado originalmente, pasó a 7.5 por ciento.



Habrá que esperar un par de meses para ver los resultados definitivos del 2017, pero por lo pronto el optimismo se mantiene, al grado que hace unos días el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, declaró en Estados Unidos que podríamos haber avanzado un lugar más en el ranking mundial de recepción de turistas, por lo que podríamos estar ya en el séptimo sitio del Top Ten. Que así sea.

También te puede interesar:

En México falta un Estado de derecho: Pablo Azcárraga

El secreto del éxito de la Riviera Nayarit

El hotel Xcaret México, entre la estética y la ética