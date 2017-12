2017, ¿buen año o mal año?

1

Es probable que usted ya esté pensando más en el año que está por iniciar que en el año que termina. Sin embargo, ¿qué respondería si le preguntara si este 2017 resultó ser un buen año o un mal año para usted?



Esta pregunta la hicimos a mil cuatro mexicanos adultos, en la encuesta nacional de EL FINANCIERO de noviembre pasado. Cierto, aún no terminaba el año y todavía faltaba uno de los meses en los que la gente suele mostrar un buen estado de ánimo: diciembre. Sin embargo, el balance a 11 meses nos dice mucho de lo que 2017 significó para los mexicanos.



De acuerdo con la encuesta, 47 por ciento de los consultados afirmó que el año le resultó bueno (42 por ciento) o muy bueno (5.0 por ciento). En contraste, 25 por ciento afirmó que más bien fue un año malo (17 por ciento) o muy malo (8.0 por ciento). El 28 por ciento restante dijo que este 2017 no había sido ni bueno ni malo.



Según estas cifras, por cada mexicano que califica el 2017 como un año malo, hay casi dos que lo consideran como un año bueno.



¿Quiénes son los que evalúan bien al año? Según las respuestas desagregadas por subgrupos, los hombres son ligeramente más probables que las mujeres a decir que el año fue bueno. Entre los hombres, el dictamen favorable representa 50 por ciento, mientras que entre las mujeres es de 44 por ciento.



Según el sondeo, los jóvenes evaluaron más positivamente al 2017 que los de edad mayor. Entre los menores de 30 años de edad, 56 por ciento calificó el año positivamente, proporción que baja a 46 por ciento entre los de edad de 30 a 49 años, y hasta 39 por ciento entre los mayores de 50 años. Según estas cifras, 2017 fue un mejor año para los más jóvenes.



Ahora consideremos el nivel de escolaridad de los entrevistados: el año 2017 fue calificado positivamente por 41 por ciento de quienes tienen escolaridad básica, por 51 por ciento de los que tienen un nivel de educación media, y por 62 por ciento de quienes tienen estudios universitarios. La evaluación favorable del año aumenta conforme el nivel de estudios es mayor.



No obstante, el aspecto que parece estar más relacionado con las evaluaciones del año es el ingreso familiar disponible. Consideremos la pregunta sobre ingreso subjetivo: “Juntando el dinero que usted y otros miembros de su familia ganan al mes, ¿diría que les alcanza bien, les alcanza con algunas dificultades, no les alcanza pero ahí la llevan, o no les alcanza y tienen grandes dificultades?”



De acuerdo con la encuesta, la opinión de que el 2017 fue un buen año la comparte 77 por ciento de quienes están en la categoría “les alcanza bien”. Entre los de la categoría “les alcanza con dificultades” la evaluación positiva representa 53 por ciento. Entre quienes “no les alcanza pero ahí la llevan”, la calificación favorable al año representa el 37 por ciento. Finalmente, entre quienes “no les alcanza y tienen grandes dificultades”, la proporción de quienes califican positivamente el año es de 30 por ciento.



Además, la encuesta muestra que los solteros califican el 2017 mejor que los casados, y éstos, a su vez, mejor que los divorciados. Asimismo, quienes asisten con frecuencia a servicios religiosos evalúan más positivamente al año que aquellos que nunca van a la iglesia.



De todas estas características, el ingreso familiar disponible parece ser el que mayor impacto tiene en la evaluación del año. Quienes reportan un mayor ingreso familiar disponible recordarán este 2017 como un buen año en mucha mayor proporción que aquellos cuyo ingreso familiar no les alcanza.



Si el ingreso disponible es lo que más influye en cómo los mexicanos evalúan el año que termina, ya sea como bueno o malo, entonces hace todo sentido que las felicitaciones para el próximo año se acompañen de la palabra “próspero” en los buenos deseos. Así, con la evidencia de las encuestas en la mano, le deseo un feliz y próspero 2018.



