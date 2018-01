Frente se cae en Morelos, Yucatán, Jalisco… y en Chiapas, en veremos

De nueve estados donde este año se elegirán gobernadores, la coalición Por México al Frente no pudo concretarse en tres: Jalisco, Morelos y Yucatán, mientras que en otro, Chiapas, donde el plazo aún no vence, las negociaciones están atoradas y el acuerdo se tambalea.



Diferencias políticas, intereses partidistas y posturas personales son las causas que impidieron la coalición en las tres primeras entidades mientras que en Chiapas, divisiones internas tanto en el PAN como en el PRD obstaculizan los acuerdos pese al anuncio de la conformación del Frente el pasado 21 de diciembre, que se hizo, por cierto, sin la presencia de los dirigentes estatales de ambos partidos, Janette Ovando y César Espinosa.



El martes, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD sesionó para analizar los avances en los acuerdos de sus alianzas y, en un receso, Manuel Granados, líder nacional de ese partido, dio a conocer que, en el caso de Morelos, el PAN decidió no apoyar al precandidato perredista Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro del actual mandatario Graco Ramírez.



Sin embargo, señaló que “estamos explorando varias posibilidades con Movimiento Ciudadano, con partidos locales, con otros partidos políticos y hasta en tanto no se concluya el proceso, no tendremos un resultado definido”.



Oscar Cano, integrante del Comité Directivo Estatal del PAN en Morelos afirmó que en definitiva no hay alianza con el PRD ya que “sería darnos un tiro en el pie”.



Además recordó que ayer venció el plazo para registrar la coalición por lo que es un hecho que no habrá.



En el caso de Jalisco, Movimiento Ciudadano decidió, a finales de noviembre, que irá solo a la contienda a gobernador con Enrique Alfaro, actual alcalde de Guadalajara. Ayer, MC confirmó que va solo en esa elección, además de que el plazo para la solicitud de coalición se cerró el 14 de diciembre.



Alfaro dijo que la imagen del PAN y del PRD en aquella entidad no contribuiría a su campaña y que, en cambio, le restaría votos.



En Yucatán las diferencias entre PAN y PRD llevaron a romper la alianza, pues el dirigente perredista Alejandro Cuevas, condicionó la conformación del Frente a que el candidato no fuera el exalcalde de Mérida, Mauricio Vila, con quien tiene diferencias personales.



No obstante, los panistas consideran a Cuevas muy cercano al PRI estatal por lo que, tanto la dirigencia estatal como la nacional decidieron ir solos y destaparon a Vila Dosal como su candidato a la gubernatura el 18 de diciembre, 4 días después de que venció el plazo para confirmar una coalición.



En Chiapas, las divisiones internas en el PAN y el PRD están dificultando la coalición. No obstante, el plazo para confirmar la alianza vence el 23 de enero. César Espinosa, dirigente estatal del PRD pidió a la dirigencia nacional respetar las decisiones de los órganos estatales pues dijo que toca al Consejo estatal definir la política de alianzas y elegir a los candidatos.



Por el PAN, el vocero nacional, Fernando Rodríguez Doval, dijo que aunque hay avances importantes para la coalición, se respetará la decisión que adopten los órganos estatales.



Donde el Frente sí alcanzó acuerdos fue en: Guanajuato, Puebla, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México, en éste último donde habrá elección de Jefe de Gobierno.