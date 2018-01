Margarita propone dar marcha atrás a medida de Felipe Calderón

CIUDAD DE MÉXICO.- La aspirante a la presidencia de México, Margarita Zavala, buscará dar marcha atrás a la medida instaurada por su esposo de usar a soldados para combatir la delincuencia, y en su lugar fortalecerá a la policía si gana las elecciones de este año.



Poco después de asumir en 2006, el expresidente Felipe Calderón lanzó una lucha frontal contra los cárteles de la droga, sacando a militares y marinos de sus cuarteles ante la corrupción y debilidad que carcomía a los cuerpos policiales.



Pero más de una década de militares y marinos en las calles no ha logrado inhibir al crimen: el año pasado habría sido el más violento en dos décadas, según datos oficiales, con 23 mil 101 homicidios en los primeros 11 meses del año.



Además, la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ha despertado críticas de organizaciones sociales y acusaciones de violaciones a derechos humanos.



"¿Qué es lo que quiero? Fortalecer a la policía en un sistema de nacional de policía y una política de prevención que me permita que paulatinamente sea la policía la encargada de seguridad y que las Fuerzas Armadas hagan lo que siempre tendrían que venir haciendo", dijo Zavala a Reuters.



La exprimera dama, una abogada de 50 años que fue diputada federal y local, propone duplicar el número de policías federales para llegar a 75 mil en 2024 y aumentar el bajo salario de los agentes, entre otras medidas.



Zavala abandonó el año pasado al Partido Acción Nacional (PAN), en el que hizo su carrera política, acusando al entonces líder y ahora aspirante a la presidencia, Ricardo Anaya, de bloquear sus aspiraciones.



Ahora como aspirante independiente debe juntar unas 867 mil firmas de ciudadanos y el 1 por ciento del padrón electoral en 17 estados para lograr competir en los comicios del 1 de julio.



"Totalmente abandonada"



Zavala dijo que el momento para retirar a los soldados y marinos sería "cuando los mexicanos se sientan seguros".



Las Fuerzas Armadas habían pedido un marco legal para regular su operación y el gobierno del presidente Enrique Peña respondió con la polémica Ley de Seguridad Interior, que amplía las facultades de los militares cuando exista una amenaza a la seguridad interna, algo que fue muy criticado por activistas de derechos humanos y Naciones Unidas.



"Si se hubiera seguido fortaleciendo la policía, hoy no estaríamos hablando del problema de la Ley de Seguridad Interior", dijo Zavala, que desde el 2015 había anunciado su intención de postularse.



"Entraron porque había un debilitamiento en términos de seguridad y más ahora que está totalmente abandonada", acotó.



Hasta ahora, la exprimera dama cuenta con 723 mil 938 firmas verificadas por la autoridad electoral y el 1 por ciento del padrón electoral en siete estados. Y tiene hasta el 19 de febrero para completar los requisitos.



Zavala es la candidata independiente que más apoyo cosecha con un 4.7 por ciento de las preferencias, pero muy lejos del candidato oficialista José Antonio Meade, del propio Anaya, y del favorito, el veterano izquierdista Andrés Manuel López Obrador, con un 25.9 por ciento, según un sondeo de Consulta Mitofsky publicado este miércoles.



"No declinaré por nadie"



En Veracruz aseveró que no declinará a favor de ningún otro candidato, luego de que López Obrador dijo que Zavala dejaría la contienda electoral a favor del aspirante del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.



Afirmó que ella concluirá toda la campaña, pues dijo que ha recibido un gran apoyo por parte de la ciudadana en la recolección de firmas para obtener la candidatura.



Añadió que López Obrador es ambivalente en sus declaraciones contra ella, pues en ocasiones la califica como su principal rival y en otras asegura que declinará.



"Andres Manuel a veces dice que, por supuesto quitándome mi nombre, dice que soy yo quien la va a dar la batalla, a veces dice que no, que en realidad voy a declinar, yo creo que no voy a declinar, y por cierto noble voy a dar la batalla, le voy a ganar", declaró.



Con información de Iván Sánchez