Yunes Linares anuncia el "expediente del lagarto tabasqueño"

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, anunció que presentará un expediente en el que mostrará todas las propiedades y prestanombres de Andrés Manuel López Obrador.



Dijo que se llamará el "expediente del lagarto tabasqueño".



En entrevista en Radio Red, reiteró su llamado a debatir con él para que explique por qué no paga impuestos y de qué viven él y sus hijos; además lo llamó 'desequilibrado y corrupto'.



En este sentido aseguró que sus hijos, Fernando y Miguel, "no son unos vividores y sus hijos si" y que han accedido a cargos de elección popular por el voto y no han sido impuestos por nadie, al contrario de los tres hijos de López Obrador que tienen cargos en Morena.



Yunes Linares negó estar detrás de los videos que muestran a Eva Cadena, diputada impulsada por Morena, recibiendo dinero presuntamente para López Obrador y aseguró que su operadora financiera es Rocío Nahle.



También aseguró que no conoce a Cadena y que es una protegida de López Obrador.



Este jueves se difundió un video de la excandidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas en la que asegura que Nahle es la operadora financiera de Morena. En otos videos se le ha visto recibir dinero que presuntamente es para López Obrador.