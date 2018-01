Videgaray pide a cónsules y embajadores ser imparciales en elecciones

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, llamó al cuerpo diplomático mexicano a mantener una "absoluta neutralidad" durante el proceso electoral de 2018.



"Instruyo públicamente, a todos y cada uno de los integrantes de Secretaría, a los embajadores y cónsules, a mantener la más estricta neutralidad e imparcialidad con respecto al proceso electoral de 2018. Es un proceso que sin duda se vivirá con gran intensidad ", dijo durante la inauguración de la 29 Reunión de Embajadores y Cónsules.



Explicó que el trabajo como representantes de México en el exterior debe ser absolutamente imparcial; por otro lado, pidió difundir las características del proceso electoral mexicano, de sus instituciones y sus leyes para mostrar el funcionamiento y fortalezas.



“Indudablemente en 2018 se va a hablar mucho de México, indudablemente por la redefinición de nuestra relación con Estados Unidos, como por nuestro proceso político y por los hechos que acontecen en una nación tan grande”, agregó.



En su discurso de 40 minutos, ante el cuerpo diplomático mexicano en el exterior como extranjero acreditado en el país, legisladores y ex cancilleres, recordó la importancia del multilateralismo, ante la difusión del proteccionismo, nacionalismos y "un falso dilema entre multilateralismo y soberanía".



“La soberanía en opinión de México, se ejerce precisamente participando en los foros multilaterales, ya sean las Naciones Unidas, en la Organización de Estados… por lo tanto vamos a continuar participando en los foros multilaterales convencidos de que no hay ninguna nación que sea lo suficientemente grande o poderosa para hacer frente a los retos globales por sí misma”, sostuvo.



Videgaray Caso comentó que el tema de la eliminación de las armas nucleares, el pacto global para la migración, la promoción de una solución en la crisis Venezolana y el combate al cambio climático serán temas prioritarios durante 2018.



Anuncian prioridades de la política exterior para 2018



El secretario de Relaciones Exteriores anunció prioridades de la política exterior durante 2018, entre las que destacó la migración, el combate al cambio climático y la continuidad en el multilateralismo.



Comentó que se buscarán diálogos globales para enfrentar los retos de la política exterior.



“(Estamos) convencidos de que la convivencia entre naciones no es simplemente un contexto de coexistencia transaccional, sino que es a través de promover valores comunes, sistemas jurídicos que nos obliguen a todos, y políticas públicas que trasciendan fronteras, como vamos a poder enfrentar los enormes retos del cambio tecnológico, el cambio climático, la migración y por supuesto, el reto de las armas nucleares”, declaró.



Resolvió que se utilizarán todos los recursos diplomáticos para combatir la actividad nuclear de Corea del Norte, por lo que desde 2016 se han tomado medidas diplomáticas progresivas para “dejar en claro que México no está de acuerdo con la actividad de un país que amenaza a sus vecinos y amenaza el orden de la paz mundial en materia nuclear”.



Respecto a la migración, aseguró que se buscará impulsar el Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular para tener un marco jurídico que establezca las mejores prácticas, los mejores principios para una migración que reconozca y proteja la dignidad, la seguridad y los derechos humanos de los migrantes.



Se pronunció sobre el conflicto Israelí-Palestina al dejar claro que México no moverá de Tel Aviv su embajada, pese a las decisiones de otros países, en especial Estados Unidos.



“No estamos de acuerdo en que alterar la condición jurídica de la ciudad de Jerusalén sea, en este momento, la mejor forma de abonar a la solución del conflicto y también nos hemos abstenido de apoyar resoluciones que estigmatizan países clave que deben de ser parte de la solución”, agregó.



Sobre la crisis venezolana, advirtió que México realizará sus mejores esfuerzos para promover una solución que sea lograda por los habitantes de ese país. Aseguró que no apoya el uso de la fuerza, interna o externa, para la solución del conflicto venezolano.