Videgaray viaja a Washington en medio de amenazas de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller Luis Videgaray viaja este martes a Washington para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el jefe de Gabinete del presidente Donald Trump, con John Kelly, y no se descarta también un encuentro con el representante comercial, Robert Lighthizer.



La gira de dos días del secretario de Relaciones Exteriores tiene lugar luego de reiteradas amenazas del presidente Trump –la más reciente fue este lunes– de cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte incluso antes de que terminen las negociaciones.



"Estamos en el proceso de renegociar, pero creo que, probablemente, al menos tiene que comenzar el proceso de eliminarlo ante de que se pueda llegar a un acuerdo", dijo el mandatario ayer en conferencia de prensa.



La víspera, vía Twitter, el republicano había amagado de nuevo con retirarse del TLCAN e incluso volvió a advertir que México pagaría de una u otra manera el muro fronterizo, lo que provocó una firme respuesta de la cancillería en el sentido de que "México no negocia en redes sociales" y que no hay manera de que el país financie la muralla.