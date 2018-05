'Veo que no veo', dice Peña al negar negociación para declinación de Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que no negocia con nadie la declinación de José Antonio Meade a favor de Ricardo Anaya para hacer frente a Andrés Manuel López Obrador.

El político mexiquense, entrevistado luego de su participación en la Cumbre de financiamiento a la vivienda Infonavit 2018, aseguró que él está dedicado a trabajar como presidente, mientras que los candidatos y sus campañas corren en otro camino.

“Veo que no veo nada, veo que no veo... veo que no veo, solo ustedes ven, no sé que ven, ven equivocadamente. Veo que no veo y nadie negocia conmigo. Yo soy el presidente. Los candidatos y sus campañas corren en otro camino. Yo soy presidente de la República y estoy dedicado a trabajar”, declaró.

López Obrador afirmó el martes que los empresarios Alberto Baillères González, Germán Larrea, Claudio X. González, Alejandro Ramírez y Eduardo Tricio se reunieron con Anaya para unirse con el presidente Peña y a Meade.

Claudio X. González preside el Consejo de Administración de Kimberly-Clark, mientras que Alberto Baillères es dueño del Grupo Bal, que engloba a empresas como El Palacio de Hierro y Petrobal. Alejandro Ramírez es director general de Cinépolis, la mayor cadena de cines del país, y Germán Larrea es el CEO y principal accionista de la empresa minera Grupo México.

Al respecto, Javier Lozano, vocero de la campaña de Meade, reconoció que hay presión del sector empresarial para que tanto el abanderado de la coalición ‘Todos por México’, como la aspirante independiente Margarita Zavala, declinen en favor de Anaya.

Incluso el candidato de la coalición 'Por México al Frente' ha reiterado su llamado al voto útil a los ciudadanos que militen en otros partidos o no tengan ninguna afiliación y aclaró que ese llamado no es a las cúpulas ni a Meade.