Vázquez Mota reconoce derrota en el Edomex

La candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, reconoció la noche de este domingo su derrota en la elección



“Hoy reconozco que las tendencias no me favorecen, pero vamos a esperar hasta la última acta y evaluación definitiva de todas las irregularidades para pronunciarnos”, dijo en conferencia de prensa.



Vázquez Mota acusó que ésta fue una elección de Estado y que hubo un uso de recursos públicos para favorecer al candidato del PRI, Alfredo del Mazo.



Además, afirmó que “se usaron las instituciones” para dañarla electoralmente, “pero no para mi familia”.



Hacia el futuro, Vázquez Mota dijo que: “Yo no me voy a ningún lado. Lo que observe en esta campaña me ha marcado para siempre, el dolor que me han transmitido miles de ciudadanos me compromete a seguir luchando a su lado”.



En cuanto a su partido, los convocó a una reflexión para reestructurar todo lo que sea necesario, "para que los ciudadanos vean que somos la mejor opción para hacer un cambio".



“Entrego un PAN en el Estado de México renovado, más unido y listo para enfrentar nuevos desafíos del futuro. Mi partido está obligado a ayudar a los mexiquenses a vivir mejor".