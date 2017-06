Vamos por anulación de elecciones en Coahuila: Ricardo Anaya

​Para Ricardo Anaya, dirigente del PAN, las elecciones en el estado de Coahuila están llenas de inconsistencias que apuntan a un fraude, por lo que su partido buscará la anulación.



“El Instituto Electoral de Coahuila este domingo va a declarar ganador al candidato del PRI en este absoluto cochinero y en este fraude electoral”, lamentó Anaya, “vamos a ir hasta la última instancia legal aunque nos tome tiempo y vamos a lograr la anulación antes de que tome protesta este gobernador que no ganó las elecciones”.



Anaya señaló irregularidades como paquetes electorales violados y que se detuviera el PREP con el 70 por ciento del conteo cuando los resultados comenzaban a poner a Guillermo Anaya como el vencedor.



“Esto no había pasado hace 17 años, la gente no debe pensar que esto es normal, el IEC se negó a contar una tercera parte de todos los votos”, dijo el panista, “ellos sabían que si detenían el PREP ganaban 72 horas para hacer toda su alquimia electoral y modificar los votos al interior de las urnas”.



El dirigente del PAN agregó que los resultados del conteo rápido coinciden en las cifras para cada partido, excepto el PRI; de resultar ganador Miguel Riquelme, sus opositores llevarán la impugnación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Para tal fin, los candidatos opositores al PRI crearon el Frente por la Dignidad de Coahuila que desconocerá la elección por la gubernatura.



“¿Cómo puedes confiar en un árbitro que está integrado por priistas?”, preguntó Anaya, “todos los candidatos que se han sumado a esta lucha están conscientes de que hubo un fraude electoral en Coahuila y vamos a llevar el asunto hasta la sala superior del TEPJF”.







Anaya insistió en distinguir las inconsistencias entre las elecciones de Coahuila y el Estado de México, aunque enfatizó que Del Mazo ganó por el apoyo del Estado.



“Está clarísimo que fue una elección de Estado porque hubo una intervención ilegal del gobierno federal y estatal, en muchos casos de los gobiernos municipales”, agregó, “se utilizaron las instituciones del Estado mexicano de manera facciosa”.



En cuanto al video dado a conocer por Margarita Zavala en el que culpa a Ricardo Anaya de la derrota en el Edomex, el líder panista apostó por la unidad.



“Mis adversarios no están al interior del partido y no me voy a equivocar, el adversario no es del propio partido, para Margarita no tengo más que palabras de afecto”, concluyó.