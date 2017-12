Exsecretario del PRI, a proceso por peculado

CIUDAD JUÁREZ.- El Juez Octavio Rodríguez Gaytán dictó auto de vinculación a proceso a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, por delito de peculado agravado.



Como medidas cautelares, la autoridad judicial determinó que el político y empresario coahuilense enfrentará prisión preventiva por seis meses, tiempo que pasará recluido en el CERESO I del municipio de Aquiles Serdán, plazo también del cierre de la carpeta de investigación que se sigue en su contra.



Por la mañana, el Juez de Control validó la imputación por desvío de recursos públicos formulada en contra Gutiérrez Gutiérrez, luego de dar lectura a los documentos que presuntamente se tienen como pruebas, en los desvíos por 246 millones de pesos, a través de la simulación de cuatro contratos por prestación de servicios profesionales, cobrados durante el gobierno de César Duarte, para financiar campañas electorales del tricolor en 2016.



Durante el desahogo de pruebas, el Ministerio Público dio a conocer que para el desvío de los recursos, se utilizaron cuatro empresas fachada: Servicios y Asesoría Samex, Servicios y Asesorías Sinax, Servicios y Asesorías Sissas y Despachos de Profesionistas Futura, así como Combustibles y Jets S.A de C.V, propiedad del imputado.



Los contratos se habrían llevado a través de la Secretaría de Educación y uno más con la Secretaría de Gobierno, siendo este último el realizado con la empresa de Gutiérrez Gutiérrez, con el cual el político coahuilense se habría favorecido con 4 millones de pesos, sin haber prestado el servicio.



Gutiérrez Gutiérrez se negó a hablar en su defensa cuando el Juez le dio la palabra y su defensa ha solicitado que hoy mismo se definan las medidas cautelares para su cliente. Se prevé que la audiencia se prolongue a lo largo del día, pues existen más de 30 de la raciones de testigos y peritos que deberán ser escuchadas.



En los primeros testimonios vertidos, funcionarios de la Secretaría de Educación de Chihuahua señalaron que fueron inventados los cursos y compras para justificar el desvío de recursos, incluso mencionaron cifras infladas.



Los testigos señalaron que hubo presiones desde la Secretaría de Hacienda para que firmaran como comprobado el dinero que se pagaba a los contratos fachada.



Cerca de las 15:00 horas, tras retomarse la audiencia que había entrado en receso solicitado por la defensa del priista, la transmisión simultánea en la sala de prensa del Centro de Justicia de Chihuahua fue interrumpida. Autoridades del lugar argumentaron que la declaración del testigo podía poner en riesgo su vida.



Un testigo declaró que en un encuentro con Gutiérrez Gutiérrez en la Ciudad de México, en un restaurante de Plaza Carso, el político coahuilense preguntó "por qué está vivo” quien presuntamente filtró al Partido Acción Nacional las facturas que prueban el desvío de recursos públicos de Chihuahua.



De acuerdo con la misma declaración, Gutiérrez Gutiérrez aseguró contar con blindaje del SAT en caso de realizarse una auditoría.



En su oportunidad, la defensa de Alejandro Gutiérrez, señaló al Juez que su cliente no podía ser acusado del delito de peculado, porque no es funcionario público.



Además subrayó que la agente del Ministerio Público, no fue clara sobre cuál es la conducta delictiva de la que se acusa al político coahuilense, no estableció si sustrajo recursos, su origen, el quebranto al erario chihuahuense o pruebas de desviación.