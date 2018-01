AMLO urge a evitar el nepotismo en México

SAN RAFAEL.- El precandidato de Morena a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se debe evitar que se instaure el nepotismo en Veracruz y en México.



"El nepotismo es lo que más debe preocupar a los veracruzanos. (...) Si Yunes papá le entrega a Yunes hijo la gubernatura, se va el pueblo de Veracruz al basurero de la historia. Sería lo más indigno que les pudiera pasar".



Durante un mitin en el municipio de San Rafael, en el quinto día de su gira por esa Entidad, López Obrador mencionó que no debatirá con Yunes Linares porque el domingo estará en Coahuila y Monterrey, sin embargo contestó que sería muy bueno que él tomara la decisión de que su hijo no fuera el candidato a la gubernatura de Veracruz porque es una ofensa mayor.







El precandidato de Morena recordó que vivimos en una República en donde no caben los principios monárquicos.



"¿Qué no alarmó a todos lo de los Moreira en Coahuila?" Esto demuestra, dijo, la degeneración política que se está padeciendo en México. También ejemplificó en el caso de los hermanos Moreira, que después de Humberto, hubo un interinato que recibió la gubernatura de Coahuila antes de que su hermano Rubén asumiera ese cargo. Y en Veracruz, de suceder, sería directo.



Asimismo, señaló a Rafael Moreno Valle de pretender dejar a su esposa como candidata para sucederlo en el cargo.



"Es una decadencia, se tiene que enfrentar con una regeneración".

Por su parte, el precandidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, Cuitlahuac García, denunció que el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, contrató a dos mil 400 operadores políticos para beneficiar la campaña de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez a la gubernatura de Veracruz.



En cuanto al combate a la inseguridad, García Jiménez dijo que si el papá no ha logrado controlarla, el hijo tampoco podrá.