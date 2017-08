Trump quiere recuperarse con chantajes contra México: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utiliza una estrategia, como ha utilizado otras, para chantajear al gobierno mexicano y engañar a los estadounidenses, al señalar que va a poner fin al TLCAN.



“Es propaganda, es demagogia. Hay que entender que Trump está con baja popularidad y quiere recuperarse con sus amenazas contra México”, comentó el dirigente nacional de Morena en el municipio de Tecuala, Nayarit.



El político tabasqueño comentó que estos amagos del republicano deben ser tomados con tranquilidad por empresarios e inversionistas, ya que “no va a pasar nada, no hay nada que temer, es pura politiquería o una estrategia política para no ser tan radicales”.



Recordó que a Trump le han dado resultados electorales temas como el que va a construir un muro, que lo van a pagar los mexicanos, que va a aplicar aranceles hasta el 30 por ciento a los productos mexicanos, o que impedirá que se vayan las empresas de Estados Unidos a México.



López Obrador afirmó que no se puede romper la relación comercial entre México y Estados Unidos, y dijo que en caso de que se establecieran aranceles a las mercancías que se exportan desde México a Estados Unidos, los consumidores estadounidenses tendrían que pagar más por los artículos que se consumen.