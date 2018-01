Triunfo de López Obrador generaría una crisis en México: Ochoa 

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, advirtió que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador generaría una crisis marcada por la incertidumbre económica, la devaluación y el desempleo.



Indicó que instituciones financieras internacionales así lo confirman, debido a que observan que las propuestas del político tabasqueño afectarían la estabilidad de la economía mexicana, además de que cuestionan su trayectoria.



Refirió que el último reporte del Bank of America Merrill Lynch confirma que con el político tabasqueño en la Presidencia se esperaría una devaluación de 10 por ciento y habría presiones que se traducirían en crisis, desempleo y un aumento en las tasas de interés.



Indicó que para el diario The Wall Street Journal, López Obrador no ha cambiado desde que inició su trayectoria política, en cuanto a sus propuestas autoritarias, las cuales lastimarían la certidumbre de la economía mexicana.



“The Wall Street Journal califica a López como un demagogo populista que recurre a la toma de calles cuando no llega al poder y a la descalificación de las instituciones”, apuntó.



A través de un comunicado, el líder nacional priista señaló que, en contraste, Financial Times pronostica el triunfo del abanderado presidencial del PRI, José Antonio Meade, en los comicios federales de este año.



En ese sentido, insistió que la valoración positiva hacia el exfuncionario federal obedece a que es el más preparado de los que contienden en esta elección y además cuenta con el respaldo del partido más fuerte del país, por lo que el objetivo es que gane con más del 40 por ciento de los votos.



“Pepe Meade tiene la preparación, experiencia y honestidad comprobadas para llevar a México a un esquema de creación de empleos, certidumbre e inversiones. Pepe Meade está recorriendo el país con su propuesta para que México sea una potencia que signifique la certeza para las familias mexicanas de que habrá comida en la mesa, seguridad en la calle, oportunidades de empleo y desarrollo, para aprovechar su esfuerzo”, enfatizó.