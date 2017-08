​Tras la destitución de José Luis Alarcón como delegado de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en Morelos por lo sucedido en el Paso Exprés de Cuernavaca, los cuestionamientos en torno a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, no han cesado.



De acuerdo con una investigación elaborada por El Financiero Bloomberg basada en documentos de la Auditoría Superior de la Federación, se reveló que el Paso Exprés de Cuernavaca no es la única obra que ha presentado inconsistencias durante su licitación, construcción y mantenimiento en lo que va de la presente administración de Gerardo Ruiz Esparza.



Los documentos de la Auditoría señalaron que la incompetencia en Morelos no es la excepción, sino la norma, ya que una treintena de delegados estatales en los centros de la secretaría de comunicaciones y transportes en el país, presentan obras inconclusas, deficiencias técnicas, licitaciones irregulares, pérdida de documentación, opacidad, sobrecostos y desvíos de recursos.



Dichas irregularidades han sido sistémicas: se extienden por todo el país, sin embargo, destacan cinco delegaciones, las cuales acusan la mayor parte de los problemas detectados desde que comenzó la gestión de Ruiz Esparza.



Se trata de Zacatecas, Michoacán, Colima, Veracruz y el Estado de México, donde en muchas ocasiones, son los mismos delegados, cesados en un estado y después trasladados a otro, los principales responsables.



Zacatecas destaca en el primer lugar de irregularidades, donde Luis Alfonso Peschard Bustamante, destituido en noviembre de 2016.



Hoy, Peschard es por investigado por anomalías en la construcción de la carretera federal Fresnillo-Valparaíso y Jerez-Tlaltenango, la cual superó los 207 millones de pesos, la vialidad Siglo XXI, la ampliación del Periférico Bicentenario y el Libramiento de Guadalupe-Zacatecas, entre otras obras.



Al dejar el cargo, el delegado de Zacatecas fue señalado en medios locales por la compra de una avioneta con valor de 1.2 millones de pesos y aunque el tema no ocupó los titulares nacionales, se cree que fue removido de su cargo por este motivo.



El segundo lugar del listado es ocupado en conjunto por Roberto Cervantes Martínez, Alejandro Lambretón Narro y Florentino Coalla Pulido, quienes en distintos momentos han provocado cuestionamientos como delegados del estado de Michoacán.



Cervantes Martínez es quien posee el mayor número de quejas, ya que durante su administración, las construcciones del Anillo Periférico Oriente, el Habillal-Caleta de Campos, Pátzcuaro-Tacámbaro, la salida Salamanca a Quiroga, así como el mejoramiento de las carreteras al estado de México, Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas y los libramientos de Morelia y Uruapan, generaron irregularidades cercanas a los 30 millones de pesos.



El tercero y último lugar lo ocupa la entidad de Colima, donde el delegado Oscar Alejandro Torres Contreras, destituido en 2016, destaca por su incompetencia en el cargo.



A Torres Contreras se le detectaron irregularidades históricas, por más de 277 millones de pesos, en las obras de las carreteras Guadalajara-Manzanillo, Pez Vela-Jalipa, y el libramiento de Tecomán; también en obras portuarias, en el ferrocarril y hasta en la construcción de la carretera para la terminal de gas natural licuado en Manzanillo, entre otras. Se le acusa principalmente de opacidad y de usar materiales de baja calidad en las obras.



La investigación de El Financiero Bloomberg concluyó que estos delegados no son los únicos integrantes de este mapa de corrupción en las zonas estatales, las cuales que se han convertido en un carrusel en el que muchos delegados dan la vuelta pese a estar sancionados, y que los nombres de más involucrados serán revelados posteriormente.