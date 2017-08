"Todavía no tenemos elementos" de soborno a Lozoya: Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- "Todavía no tenemos elementos" de las acusaciones contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, de haber recibido "una propina" de 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht, aseveró el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.



Entrevistado tras la celebración del 25 aniversario de la Secretaría de Desarrollo Social, que se realizó en el Museo de Antropología, el funcionario destacó la disposición de la dependencia de colaborar en cualquier investigación.



- La nota de hoy es lo de Lozoya, ¿qué opinas al respecto? ¿No te impacta un poco la noticia?



- "Nosotros estamos atentos y pendientes de colaborar en cualquier elemento de ésta como de cualquier otra investigación a que seamos requeridos", atajó.



- ¿Impacta? -sé le replicó.



- No, no sabemos, no tenemos todavía elementos -remató.