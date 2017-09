TLCAN debe ser negociado por la próxima administración: Clouthier

El diputado independiente Manuel Clouthier pidió que la actual administración no renegocie el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que se deje esa labor al gobierno que resulte de las elecciones del próximo año.



"El TLCAN no deben renegociarlo los gobernantes que se van, ya que esto expone severamente la economía de nuestro país. Los que se van dentro de un año han demostrado con hechos tener una gran ambición y una tremenda proclividad a la corrupción, por lo que no pueden ser ellos los que comprometan el comercio para América del Norte para los próximos 30 años", dijo durante su intervención en la sesión de Congreso General.



Además, hizo un llamado al Senado para que intervenga a favor de su petición.



También lamentó que tanto México como Estados Unidos no hayan ampliado los alcances del TLCAN al flujo de mercancías, personas e ideas.



"A 30 años de firmado el TLCAN, podemos decir que bajo esta perspectiva ha sido un fracaso, ya que solo contribuyó a facilitar el comercio", dijo.



"Ni los Estados Unidos de América ni México entendieron la profundidad y la trascendencia del mismo".