Terremoto de 7.8 en el Caribe provoca alerta de oleaje para México

Un fuerte sismo magnitud 7.6 azotó este martes a Honduras en el Mar Caribe, sacudiendo viviendas en la capital de Honduras, pero sin que se reportaran víctimas o daños de inmediato.



De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el terremoto tuvo epicentro en el mar frente a una zona poco poblada a 202 kilómetros al norte-noroeste de Barra Pataca y a 10 kilómetros de profundidad.



En algunos barrios del sur de la capital Tegucigalpa, los vecinos corrieron a la calle alarmados por el movimiento.



El sismo provocó un aviso de maremoto para Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos, dijo el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. También se sintió en Belice, donde las autoridades dijeron que no se habían registrado daños.



"Tenemos reportes de que se sintió en las mayor parte del país, pero no tenemos reportes de daños", dijo Lizandro Rosales, jefe del Comisionado Permanente de Contingencias (COPECO) de Honduras a la TV local.



El terremoto sacudió también las islas hondureñas de Roatán, Utila y Guanaja, que son un sitio en el Caribe de atractivo para turistas estadounidenses y europeos. Hasta el momento no se registraron afectaciones, según el jefe del Cuerpo de Bomberos en Roatán, en el Caribe hondureño, Wilmer Guerrero.



Por su parte, el Tsunami Warning System de EU informó que para México la alerta de Tsunami se mantiene como amenaza, y con olas de hasta un metro de altura que podrían llegar a Belice, Campeche, Progreso entre otras.



La Conagua citó en su cuenta de twitter al NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC), quien señaló que se prevé oleaje de 0.3 a 1 metro en las costas del Caribe mexicano.

2.- El @NWS_NTWC señaló que se prevé oleaje de 0.3 a 1 metro en las costas del caribe mexicano — CONAGUA Clima (@conagua_clima) 10 de enero de 2018

1.- Debido al sismo de 7.6 grados de magnitud registrado en el Mar Caribe, a 44 km al noreste de las Islas del Cisne, #Honduras, el @USGS emitió alerta de Tsunami para varios países incluído #México pic.twitter.com/LmDWS9ss4O — CONAGUA Clima (@conagua_clima) 10 de enero de 2018



El Sismológico Nacional lo informó en su cuenta de Twitter: