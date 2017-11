TEPJF revoca suspensión de derechos a perredistas que apoyaron a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal Electoral Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efecto la suspensión de los derechos como militantes del PRD de Pablo Gómez, y otros cinco afiliados, quienes fueron sancionados por apoyar a Andrés Manuel López Obrador.



La Sala Superior resolvió los recursos que presentaron el expresidente del partido del sol azteca, así como Carlos Sotelo, Víctor Hugo Romo, Dorisol González Cuenca y Héctor Yescas, y determinó que el partido no cumplió con su propia normativa para determinar la suspensión de sus derechos como militantes.



El magistrado José Luis Vargas apuntó que el PRD no integró el expediente que establece sus propios estatutos y pese a ello aplicó medidas cautelares al suspender los derechos de los militantes.



Ante esta situación, advirtió: "El principio de autodeterminación no puede ir por encima de las garantías de legalidad del debido proceso en el caso de los militantes de un partido político".



En el mismo sentido se expresó el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien detalló que de acuerdo con el artículo 103, inciso Q, de los estatutos perredistas, se establece que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) debe integrar el expediente en el que se incluyan los hechos que se imputan a la persona afiliada y remitirlo a la Comisión Nacional Jurisdiccional, sin embargo, no se realizó el procedimiento.



No obstante, precisó que el CEN tendrá la facultad discrecional de emprender un nuevo proceso en caso de que así lo decida.



El pasado 26 de octubre, la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD acordó aplicar las medidas cautelares en contra de los militantes que respaldaron a López Obrador y suspendió durante 30 días sus derechos partidistas.