Corral, un gobernador que tortura e inventa, dice Meade

El precandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, acusó a Javier Corral de ser un gobernador que tortura y defendió la entrega oportuna de recursos a través de la Secretaría de Hacienda.



Durante un encuentro con la militancia en Querétaro, Meade Kuribreña dijo que “por primera vez en muchos años vemos a un gobernador que tortura, vemos por primera vez en el país a un gobernador que engaña, que en Chihuahua se le multiplicó por cuatro la inseguridad y que cada vez que tiene problemas inventa y confronta”.



El exsecretario de Hacienda defendió también la entrega de recursos de manera oportuna:



“Desde 1979 en México tenemos un pacto federal que descansa en el rigor y en la verdad, es un comité integrado por todos los funcionarios fiscales quienes revisan que escrupulosamente se entreguen participaciones y aportaciones y es, además, un esfuerzo enorme el que se ha hecho, que permitió que solamente este año a Chihuahua se le dieran mil millones de pesos por arriba de lo que había presupuestado”, dijo.



En el mitin que dio ante la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que “desde Querétaro decimos: fuera a quién tortura, fuera a quién engaña, fuera a quién trae de vuelta a su estado inseguridad y violencia. A esas expresiones de tortura y de mentira les vamos a ganar”.



Ayer, el gobernador Javier Corral acusó al gobierno federal de emprender una venganza por las investigaciones de desvíos de recursos en el estado y digo que la SHCP no le había entregado 800 millones de pesos que correspondía al ejercicio fiscal.



En el evento, Meade Kuribreña acusó también de traición a Ricardo Anaya -quien es apoyado por el gobernador Corral- por su propuesta de la renta básica universal.



Dijo que la propuesta presentada por el candidato de Por México al Frente es una traición a sus ideales y que así nadie votará por él.



“Cuando vemos a un político de Querétaro que sale para decir que la forma de ganar es regalar dinero que no es de él, regalar dinero de las finanzas públicas, regalar dinero para todos, regalar dinero a quien lo necesita y a quien no lo necesita No reconocemos en esa traición de ideales alguien por quien queramos votar, a quien traiciona los ideales, desde Querétaro ¿cómo le decimos? ¡Fuera! ¿Cómo le decimos a quién traiciona ideales? ¡Fuera!”, dijo.



Ricardo Anaya propuesto durante la presentación de su precandidatura una renta básica universal “por el hecho de ser mexicano” que se financiará a través de la fusión de todos los programas sociales.