Nuño alerta de los ‘talibanes’ de la Reforma Educativa

CIUDAD DE MÉXICO.- Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, afirmó que con la Reforma Educativa se ha recuperado la rectoría del Estado… después de que los gobiernos panistas le entregaron el control total a la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo.



“Renunciaron a cumplir con su obligación de ser la autoridad y tomar las decisiones educativas y se las trasladaron a Elba Esther y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El control de la vida de los maestros dependía de poderes ajenos al Estado mexicano, y eso tuvo una consecuencia terrible en términos pedagógicos, porque lo que importaba era la lealtad política y no el mérito académico”, señaló en entrevista con el periodista Pablo Hiriart para adn40.



Sobre si la Reforma Educativa puede sobrevivir en caso de que pierdan en las elecciones de 2018, Aurelio Nuño no está seguro.



“No lo sé. Claramente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que él está en contra de esta Reforma. Él quisiera regresar al pasado, al control político y autoritario de los maestros que no puedan obtener su plaza por méritos, está en contra del Nuevo Modelo Educativo, al parecer no le gusta que los niños aprendan a aprender, no quiere el inglés en las escuelas”.



Nuño Mayer no está de acuerdo con quienes consideran que no es necesaria la enseñanza de esta segunda lengua.



“Es una posición de un fundamentalismo como talibán, pensar que es un retroceso que los estudiantes puedan aprender otro idioma”, apuntó.



Aseguró que quien sea electo como presidente de México el próximo año debe tener un talento “técnico y político”, pero no de “grilla”.



___Estás siendo observado por la opinión pública en el país como un posible candidato. Para ti, ¿cuál es el principal problema de México, corrupción, desigualdad, inseguridad?



___Creo que los tres que mencionas son grandes retos en su conjunto. Sin duda en México tenemos que combatir con mucha firmeza la corrupción, tenemos que romper la desigualdad y tenemos que ser muy efectivos en combatir la inseguridad. La fuerza de la educación es una fuerza que va permitir combatir la corrupción, que va a permitir combatir la desigualdad, que va a permitir un mayor crecimiento económico y que también va a combatir la inseguridad.



___¿Cómo es esto de los contenidos, de ‘aprender a aprender’? Suena bien pero, ¿qué van a aprender que no aprendían antes?



___Es todo un cambio de enfoque en la pedagogía. Pasar de simplemente que el maestro esté dictando a tener clases que permitan que los niños razonen, que entiendan lo que están aprendiendo, lo cual cambia toda la dinámica y las tácticas pedagógicas que se tienen, eso implica por supuesto también cambiar los contenidos, parte fundamental son los nuevos planes y programas de estudios en donde, por ejemplo, algunas de las cosas importantes es que estamos pasando de programas y planes que tenían una gran extensión, pero muy poca profundidad.