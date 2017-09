Superada la crisis legislativa, Anaya debe explicar enriquecimiento inexplicable: Ochoa

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez resuelta la crisis en la Cámara de Diputados, es tiempo de que se investigue el patrimonio del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya.



Así lo manifestó el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien indicó que tras la instalación de la Mesa Directiva en San Lázaro, quedó evidenciada la incongruencia y la ambición de su homólogo del blanquiazul.



Por ello, remarcó que se deben deslindar responsabilidades y aclarar el enriquecimiento ilícito de Anaya.



"Ricardo Anaya ha creado una cortina de humo para ocultar el enriquecimiento inexplicable del que le han acusado diversos medios de comunicación", reiteró.



El político michoacano aseveró que el PRI actuó de manera responsable y desenmascaró el chantaje del líder panista, que pretendió mantener como rehén al Congreso por la instalación de la Mesa Directiva.



Subrayó que el argumento del dirigente del PAN sobre el pase automático del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General no tenía sustento, pues la iniciativa presidencial demuestra que el PRI no quiere un pase directo.



Destacó que así como el Senado ya tiene la propuesta del presidente, ahora el coordinador de los diputados priistas César Camacho también la presentó en San Lázaro con el respaldo de 257 firmas.



Ocho Reza indicó que ya sin esa cortina de humo, a Anaya le corresponde explicar su enriquecimiento inexplicable, que, consideró, probablemente es ilegítimo.



Reiteró que el PRI está a favor de la gobernabilidad, de la suma de acuerdos y de la discusión plural, pero advirtió que no aceptarán el chantaje y la incongruencia de su homólogo de Acción Nacional.



"La verdad de las cosas es que la ambición de Ricardo Anaya donde porta dos cachuchas, una como presidente de su partido y otra como aspirante a candidato, pero ninguna de las dos le queda bien, por lo que ha quedado al descubierto", comentó.