SSP-CDMX detuvo a la hija de 'El Ojos' por narcomenudeo

Alrededor de 11 mil policías de la CDMX no están capacitados para la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (Tomada de @hiramalmeidae)

CIUDAD DE MÉXICO.- Liliana Pérez Ramírez, presunta hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, líder del Cartel de Tláhuac, abatido el 20 de julio pasado en Tláhuac por infantes de la Marina-Armada de México, fue detenida Coyoacán por narcomenudeo.



De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) la mujer fue sorprendida cuando comercializaba drogas en calles de la delegación Coyoacán, por lo que fue turnada a Fiscalía de Narcomenudeo de la procuraduría capitalina.



Según los reportes oficiales, Liliana acudió a un domicilio a realizar una entrega de enervantes, pero fue sorprendida gracias a una denuncia anónima que alertó a la policía de la transacción.



La mujer intentó sobornar a los oficiales de la policía, quienes no accedieron a sus peticiones de quedar en libre a cambio de una suma de dinero, cuyo monto no fue revelado por la autoridad.



Según las autoridades la Liliana Ramírez Pérez fue detenida el jueves y luego de tomarle su declaración ministerial se le presentó ante un Juez de Control quien resolverá en los próximos días si la vincula o no a proceso.