Solo Donald Trump gana más que presidente de la Suprema Corte: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este martes de nueva cuenta la actuación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los jueces del Poder Judicial, al asegurar que "se rayaron con sus sueldos elevadísimos".

El mandatario incluso aseguró que solo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un sueldo superior al de Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte.

Sobre los reclamos presentados el lunes por un grupo de jueces, el mandatario reiteró que no entrarán en negociaciones con ellos y les dijo que tienen que respetar el artículo 127 constitucional.

“Se tiene que respetar la Constitución. Se molestan (los jueces), pero la verdad es que, como se dice coloquialmente, se rayaron con sueldo elevadísimos. Dicen que no es cierto que ganan 600 mil pesos, pero si no son 600 mil, son 500 mil pesos”, aseguró.

Cerca de mil 400 magistrados de Circuito y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación hicieron un pronunciamiento inédito el lunes en el que aseguraron que es falso que alguno de ellos tenga un salario por arriaba de los 600 mil pesos mensuales.

López Obrador afirmó que será respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, pero subrayó que "no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Se me hace una injusticia que existan esos sueldos, no es de negociación”.