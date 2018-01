Sin Morena, PT y PES, siete partidos firman compromiso de civilidad 

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la ausencia de Morena, PT y PES, siete partidos acudieron al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para suscribir el Compromiso de civilidad, respeto y responsabilidad que celebran los partidos políticos.



Con ello se comprometieron a generar un clima de respeto, contribuir a las mejores prácticas políticas y elevar la credibilidad del proceso electoral 2018, dejando de lado “las peleas callejeras”.



El consejero presidente del organismo, Mario Velázquez Miranda, signó junto con los representantes de los partidos PAN, PRD, PRI, PVEM, Panal, Partido Humanista y Partido Encuentro Social el documento de 21 puntos.



Ahí estuvieron presentes la secretaria General de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, y los titulares de las delegaciones Alvaro Obregón, Iztacalco, Venustiano Carranza, Coyoacán y Miguel Hidalgo.



Mauricio Tabe del PAN dijo que es una pena que hubiera sillas vacías de los que no aceptan las reglas electorales; Francisco Olvera Ruiz del PRI, consideró lamentable que haya partidos políticos que no acudan al llamado pues inician así una ruta para victimizarse.



Por su parte, Raúl Flores, del PRD aseguró que el hecho de no estar presente en la firma de este pacto acredita una violencia, un autoritarismo.



En su oportunidad, Carlos Arturo Madrazo Silva, secretario general del CEN del PVEM, consideró lamentable la ausencia de tres partidos, aunque dijo que con la firma de siete, son mayoría.



En representación del Movimiento Ciudadano, José Octavio Rivero Villaseñor, lamentó que algunas fuerzas políticas no acudieran, pero “por lo menos ya sabemos quiénes no quieren estar a favor de la ciudad”; Ana María Guadalupe Talamantes del Panal aseguró que los firmantes del acuerdo “estamos obligados a señalar y condenar cualquier acto de violencia”.



Luciano Jimeno Huanosta del Partido Humanista consideró que el enfrentamiento en un mitin en la delegación Coyoacán fue “una simple y vulgar riña callejera”.



Finalmente, Patricia Mercado aseguró que los partidos que no firmaron el pacto con el gobierno capitalino ni con el Instituto Electoral capitalino, siguen teniendo las puertas abiertas para integrarse.



Además comentó que espera que Martí Batres asista a la firma del pacto que tendrá en las oficinas del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera el próximo lunes con los 16 jefes delegacionales, pues a invitación expresa, él les aseguró “lo estamos pensando seriamente”.