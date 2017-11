Seguidores de ‘Marichuy’ denuncian que app del INE pone en riesgo datos personales

CIUDAD DE MÉXICO.- Académicos, intelectuales y artistas que apoyan a María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy” en su camino a la candidatura presidencial denunciaron que con la aplicación para que los independientes recopilen las firmas, el Instituto Nacional Electoral (INE) incurre en violaciones constitucionales al poner en riesgo los datos personales de las ciudadanas.



En conferencia de prensa, Juan Villoro, Alicia Castellanos, Gilberto López Rivas y Bárbara Zamora, exigieron al órgano electoral federal no poner más trabas a la recopilación de firmas para que los independientes logren su registro.



Como parte de la asociación civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, acusaron que el Instituto emitió una “falsa guía” de requerimientos técnicos para el uso de la app que diseñó y que al final exige la adquisición de dispositivos de por lo menos cinco mil pesos para que pueda funcionar, lo que está lejos de la realidad de la mayoría de la población.



Además, advirtieron que pese a las afirmaciones de los funcionarios del INE respecto a que la aplicación resguarda los datos personales, encontraron que la información de quienes apoyan con su firma a los independientes se queda resguardada en los teléfonos móviles, lo que implica violaciones a las disposiciones legales que debe cumplir el Instituto.



“El INE está obligado por la Constitución, así como por las disposiciones propias de su tarea a proteger los datos personales de todos y todas las ciudadanas que den su apoyo a través de la multicitada aplicación (…).



Tras una serie de denuncias hechas por las y los auxiliares de ‘Marichuy’ en el sentido de que sus teléfonos estaban empezando a fallar, que ya no podían capturar nuevos apoyos, descubrimos que sobre esto también mintió el INE. Los datos de todos y todas las personas que han dado su apoyo, en este caso, a ‘Marichuy’ se quedan en los dispositivos móviles de los y las auxiliares”, revelaron.



Ante esta situación, retieraron que no es posible que la autoridad electoral sostenga la utilización de la aplicación: “¿Era y sigue siendo inevitable insistir en el uso de una aplicación con estas características? Estamos convencidos que no. Y esperamos que no sea una vez más la desidia de los burócratas del INE la que prevalezca”, manifestaron.