El Gobierno de Mancera no está atendiendo la CDMX: Sheinbaum 

El Gobierno de la Ciudad de México carece de un proyecto que lo defina y eso ha generado una desatención a las necesidades de los capitalinos, consideró Claudia Sheinbaum, jefa delegacional de Tlalpan.



Ante la pregunta de Javier Risco sobre si el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, estaba realizando bien su trabajo, Sheinbaum comentó que él no lo está haciendo bien.



“(Mancera) ha fallado en el tema de movilidad, ha fallado en el tema ambiental”, dijo la delegada, “ha fallado en el tema de que recientemente los delitos se están incrementando y tiene que ver con que no se está atendiendo a la ciudad”.



Sheinbaum criticó el desarrollo inmobiliario como algo que ni siquiera forman parte de un proyecto de desarrollo urbano sustentable que resuelva los problemas de movilidad.



“¿Cuál es el proyecto de Mancera en la ciudad?, y la mayoría de la gente dice que es el desarrollo inmobiliario porque vemos edificios por todos lados”, agregó.



Para la morenista, uno de los temas que serían de atención primordial por parte del Gobierno de la CDMX es la crisis de agua, problema que sigue en crecimiento.



“No hay un programa en lo que uno pueda decir esto es lo que tenemos que hacer para resolverlo en los próximos 10 años y creo que eso es una responsabilidad de Morena”, dijo Claudia Sheinbaum.







Sobre Delfina Gómez, confió en su triunfo al enfatizar que es una mujer honesta y sensible a los problemas del Estado de México.



En el caso de Eva Cadena, Sheinbaum mencionó que los videos lucían como montaje y que ese tipo de situaciones no deben ocurrir en el partido, por lo que se tomaron las decisiones adecuadas al expulsarla.



“Siempre hay la posibilidad que haya una persona que llegue a una circunstancia de este tipo, pero eso no es lo que representa a Morena”, dijo.



Las aspiraciones para encabezar el Gobierno de la CDMX, en las que también se sitúan Martí Batres y Ricardo Monreal, serán definidas hasta los meses de octubre y noviembre por medio de una encuesta.



“Nuestro interés máximo es transformar al país y que Andrés Manuel López Obrador sea presidente”, aseguró Sheinbaum, “de mi parte, no va a haber un conflicto, creo que eso le haría mucho daño a Morena”.



Sheinbaum se refirió a Andrés Manuel López Obrador como un referente ético y moral del país.



“Es un asunto de lealtad a un proyecto de transformación del país. No me siento una política, yo hago política para transformar al país”, concluyó.