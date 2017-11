Sheinbaum llama a derrotar al grupo que gobierna la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, coordinadora de organización de Morena en la Ciudad de México, llamó a derrotar en las urnas al grupo que gobierna la capital del país con “sus derechos” personales por encima de los de la ciudadanía.



En el mensaje inaugural del IV Congreso Nacional Extraordinario de Morena, la jefa delegacional en Tlalpan emplazó a no confundirse, ya que Morena está a favor de un cambio pacífico.



“No nos vence la calumnia y el infundio, al contrario, nos hace más fuertes”, señaló la eventual candidata a la Jefatura de Gobierno.



Expuso que hoy corresponde a Morena “salir a convencer voluntades y corazones”, y emplazó a “convencer casa por casa de que es posible un mejor destino, que somos millones que podemos vencer el fraude y la compra del voto”.



Sheinbaum –quien recibió una fuerte ovación de los congresistas y el espaldarazo de López Obrador– afirmó que el autoritarismo no sólo no está en Morena, sino que “es parte de lo que queremos eliminar en nuestro país”.



Mencionó que a Morena también le corresponde, desde la capital de la República, organizar esta transformación y construir un proyecto de ciudad con innovación, sustentabilidad, igualdad, honestidad, rendición de cuentas y cercanía con los ciudadanos.



Lamentó que en el actual gobierno de Mancera haya regresado a la CDMX “la inseguridad, la corrupción, la violencia política, la ilegalidad disfrazada de mayoría”.



Sheinbaum subrayó que tras el sismo del 19 de septiembre, la Ciudad de México “demanda una reconstrucción basada en el derecho a la vivienda y a la seguridad, en todo el sentido de la palabra.



“No estamos de acuerdo en que la salida que ofrezcan el gobierno federal y local para los que perdieron su vivienda sea una deuda. Hay recursos para garantizar el derecho a una vivienda digna”, apuntó.



Indicó que lo que quieren los capitalinos es seguridad, movilidad, espacios públicos, empleo, salud, educación, vivienda digna, aire limpio, protección de nuestros recursos naturales, respeto a los derechos humanos, democracia, libertad de expresión y de encuentro.