Sheinbaum asegura que plataforma CDMX no ha funcionado

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, aseguró que a más de tres meses del sismo no exista un censo adecuado de los inmuebles dañados, con lo que se demuestra que la plataforma CDMX no ha funcionado.



“Es increíble que a más de tres meses del sismo no exista un censo adecuado, real, de todos los edificios y casashabitación dañadas, ayer estuvimos en Iztapalapa y la gente se queja de que no ha llegado un ingeniero, un DRO, después de tres meses, a revisar sus viviendas”, eijo.



También se le preguntó por los daños sufridos en edificios con valor histórico y cultural y aseguró que “en ese tipo de inmuebles deben intervenir el Instituto Nacional de Bellas Artes y en Instituto Nacional de Antropología e Historia”.



Sin embargo aseguró que “todo esto es una irresponsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México, que no ha realizado los censos necesarios para determinar qué inmuebles, con o sin valor histórico están dañados para poder intervenir”.



Sheinbaum Pardo también habló del presupuesto que se asignaron los legisladores de la Asamblea Legislativa y dijo que “cómo es posible que, frente a las necesidades de la ciudad y las necesidades de la reconstrucción lo que aumente es el presupuesto de los diputados”.



Asimismo señaló que “el papel fundamental del gobierno de la ciudad en este momento es la reconstrucción y también atender el hecho de que la contienda electoral que se va a llevar a cabo el próximo año se haga con total justicia y que no se haga uso de los recursos públicos para beneficio de un partido político”.



Arriola alerta sobre el deterioro del Bosque del Ajusco



Mikel Arriola, precandidato priista al Gobierno de la Ciudad de México, alertó sobre el deterioro y el abandono en l que se encuentra el Bosque del Ajusco, en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México.



Mediante un video subido a sus redes sociales, el priista muestra una parte del bosque llena de basura y desperdicios, mientras señala que “el 30 por ciento del oxígeno de la ciudad sale de aquí y vemos con mucha preocupación que esto es un tiradero”.



También señala que “es preocupante ver cómo aquí se viene a tirar el cascajo y también observamos asentamientos irregulares y mucha inseguridad”.



También señala que “es una tristeza que el Parque Nacional del Ajusco esté en estas condiciones, nosotros lo vamos a cambiar, soy Mikel Arriola y, si tú quieres, yo puedo”.