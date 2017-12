Senado da el 'tiro final' a pase directo de procurador a fiscal

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó este viernes eliminar el llamado pase automático del titular en función de la Procuraduría General de la República (PGR), al cargo de primer Fiscal General de la República



Los legisladores aprobaron la reforma al Artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, del 10 de febrero de 2014.



El texto consideraba la designación automática del Procurador General de la República en funciones para ocupar el cargo de primer Fiscal General de la República, por un periodo de nueve años.



Con la reforma se eliminó el pase automático y, en su lugar, se adicionó un nuevo párrafo segundo y un tercero, que establece que el Senado de la República realizará de manera inmediata, cuando entre en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, el proceso de designación del Fiscal General de la República.



Y especifica: “si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria”.



La minuta aprobada este viernes, con 73 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones, especifica que el procurador que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, continuará en su encargo hasta que el Senado designe al fiscal general.



Asimismo, se contempla que el titular de la PGR pueda acceder al procedimiento de designación, si reúne los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución.



Durante la sesión del pleno, el senador Enrique Burgos presentó a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales el proyecto de decreto por el que se eliminó la designación por ministerio constitucional del fiscal general de la República, es decir, el pase automático.



No obstante, algunos senadores, como la perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, insistió que la eliminación del pase automático no garantiza la autonomía de la Fiscalía.