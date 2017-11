Senado acatará ordenamiento de Corte para regular publicidad gubernamental

CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Senado de la República, celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que el Congreso de la Unión expida la ley en materia de gasto en comunicación social y aseveró que acatará tal disposición.



Ana Lilia Herrera, presidenta de la Jucopo afirmó que la determinación no solo es histórica, sino que pone de manifiesto que en México existe un contrapeso y auténtica división de poderes.



“Esta sentencia además de histórica se da en un momento pertinente ante quienes pretenden secuestrar los intereses nacionales a sus intereses particulares”, señaló.



Aclaró que al respecto existen seis iniciativas promovidas por todos los grupos parlamentarios, cuyo proceso legislativo está en curso para atender esta obligación constitucional.



Por su parte las bancadas del PRI, PAN y PRD manifestaron su disposición para acatar el ordenamiento de inmediato.



El coordinador del PRI, Emilio Gamboa afirmó que la SCJN va a tener respuesta a su petición. “Hay varias iniciativas ya metidas en comisiones y vamos a darle un trámite para que vaya a dos o tres comisiones nada más”, dijo.



Apuntó que el tema “está en siete comisiones, son iniciativas que ya están aquí; pero, lo que sí queremos decirle a la Corte es que va a tener respuesta nuestra. Absolutamente”.



Fernando Herrera, del PAN, manifestó también su disposición para acatar el fallo de la Corte y dijo que “en Acción Nacional siempre hemos expresado nuestro compromiso pues es insultante la cantidad de recursos públicos que se invierten en ensalzar imágenes, en mal informar a la sociedad tratando de que los funcionarios públicos den a conocer cosas intrascendentes”.



Apuntó que “la propaganda oficial debe estar circunscrita a asuntos de salud, seguridad y algún otro que sea de interés particular para los mexicanos y no necesariamente generar condiciones para ensalzar imágenes de carácter personal”.



“Nosotros tenemos toda la disposición y la voluntad, esperemos que el PRI no simule”, enfatizó.



Luis Sánchez, coordinador del PRD, dijo que los legisladores “estamos obligados a acatar esta instrucción, esta orden que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que tiene las facultades para hacerlo, no hay por qué dudar de ello, tenemos que hacerlo. Yo espero que nos pongamos a trabajar de inmediato”, apuntó.