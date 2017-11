Sedesol llama a que programas no se queden sólo en acciones populistas

Luis Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social, llamó a que los programas sociales no se queden sólo en simples acciones populistas, en donde lo único es dar sin atender de fondo el problema de la pobreza.



Rechazó que los programas sociales del gobierno tengan fines electorales o colores partidistas.



Durante su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, el funcionario pidió a todas las fuerzas políticas a ir en la misma lucha, que es la disminución de la pobreza en México, y subrayó que eso no se logra con políticas aisladas.



Miranda Nava señaló que las políticas sociales y la medición de éstas son las mismas que se aplican en cualquier estado de la República, “ya sea que gobierne el PRI, el PAN, el PRD u otro partido político”.



Mencionó que se tiene que medir a los gobernantes no por las obras o logros, sino por las acciones que han realizado para combatir y disminuir la pobreza.