Se registra temblor en la Ciudad de México más fuerte que los de 1985

Alrededor de las 23:50 horas de esta noche se registró el temblor más fuerte que los de 1985 en la Ciudad de México, indicó Ricardo de la Cruz Musalem, director general de Protección Civil de la Segob.



El Sismológico Nacional informó que el temblor fue de magnitud 8.4

ACTUALIZACIÓN DE MAGNITUD: SISMO Magnitud 8.4 Loc. 137 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 07/09/17 23:49:20 Lat 14.95 Lon -94.27 Pf 19 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) 8 de septiembre de 2017

Autoridades de la Ciudad de México indican que hasta el momento no se reportan daños, de acuerdo con la Cruz Roja de la Ciudad de México.



Mientras que el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, también indicó que por el momento no hay daños.

Al momento no tenemos reporte de daños, seguimos monitoreando en los estados donde fue sentido el #Sismo. — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 8 de septiembre de 2017

Se activa el Comité Nacional de Emergencias para coordinar acciones de monitoreo por #Sismo de 8.0. Atentos a recomendaciones de @PcSegob. — Miguel A.OsorioChong (@osoriochong) 8 de septiembre de 2017

Seguridad y vigilancia ante el #temblor de esta noche en la #CDMX, la policía sobrevuela para descartar daños. pic.twitter.com/KE8Nm21t8X — SSP CDMX (@SSP_CDMX) 8 de septiembre de 2017

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó en entrevista televisiva que se registran caídas de bardas y cortes de electricidad.



Mientras que Raúl Esquivel, jefe del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, indicó que no hay daños materiales graves ni hechos que lamentar, solo bardas caídas y daños materiales mínimos.



Agregó que hubo una serie de llamadas de gente alarmada. "Todo está perfectamente bien", añadió.



Entre los daños se registra la caída de la pluma de un edificio ubicado al sur de la ciudad, en avenida del Imán a la altura de Gran Sur, estaba haciendo corto circuito. Aún hay muchas personas que salieron de su casa espantadas por el estruendo de la caída de esta pluma..



En la calzada de Tlalpan se registran cortes de luz.

Miguel Ángel Osorio Chong indicó que se encuentra en el Centro Nacional de Prevención de Desastres donde se está monitoreando todo el país.



"Se sintió en la Ciudad de méxico, y aunque está lejos de Chiapas y por eso los efectos no han sido destructivos hasta el momento, por ello no hay información de daños en la Ciudad de México. Se sintió en Hidalgo, Puebla, Veracruz y de afectaciones aún no hay importantes afectaciones", indicó y agregó que ya habló con el gobernador de Chiapas, donde se reportan daños en viviendas, bardas inclinadas, pero sin reportes de víctimas.



"Agregó que sí va a haber réplicas, creemos que pueden llegar a la Ciudad de México, pero que esperan que por la distancia no afecten tanto", indicó.



Carlos Valdéz, titular del Cenapred, quien también está con Osorio Chong haciendo la evaluación, indicó que podrían generarse olas en Oaxaca y Chiapas de 3 a 4 metros de altura.







1 Afectaciones en Chiapas En Tapachula, Chiapas se registran afectaciones en un centro comercial.

1 Confusión y miedo a casi media noche Aunque es un sismo fuerte, los daños han sido bajos en la Ciudad de México.

1 Conmoción y pánico El gobernador del Estados de Mexico, Eruviel Ávila, dice que no hay mayores afectaciones en el Edomex.

1 Caídas de bardas En la Ciudad de México, la Cruz Roja Mexicana está haciendo recorridos.

En Chiapas



Se han activado protocolos estatales de protección civil. Hay daños en hospitales donde se ha perdido energía eléctrica.



En San Cristóbal se cayeron algunos techos, mientras que en el bulevar se registraron fugas de gas. Además se atendieron crisis nerviosas.



También se suspendieron clases y se evalúan daños en planteles.



Se registran daños en escuelas, hospitales, carreteras y edificios. Todo será sujeto a evaluación mayor.



El gobierno estatal ha tenido problemas para hablar con alcaldes de la zona de la costa, todo a través de radios intercomunitarias.