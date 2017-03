Se opone Delfina Gómez al aborto

ESTADO DE MÉXICO.- Delfina Gómez, candidata a la gobernatura del Estado de México, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo estar a favor de la vida respecto a su posición sobre el aborto, dejando ver que está en contra de esta práctica.



Gómez Alvarez ha declarado, al cuestionarle sobre el tema del aborto, que cada caso se da en particular y no le gusta generalizar, pero ella está a favor de la vida.



“Estoy a favor de la vida, para una mujer una situación así es difícil pero es algo que se puede prevenir”, aseguró Delfina Gómez.



Delfina Gómez también ha evadido el tema del matrimonio igualitario, al asegurar que para el Estado de México hay temas más relevantes que la unión de personas del mismo sexo.



La candidata de Morena ha sido criticada luego de declarar que los que no piensan como ella son sus enemigos