Se le acaban las excusas a Hacienda para no dar recursos al SNA: Pardinas

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, advirtió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se quedará sin excusas este miércoles para entregar los recursos necesarios para la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).



Lo anterior porque este martes, será designado el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA, la falta de este nombramiento era el único pretexto que tenía la SHCP para no designar recursos para la operación del sistema.



“Estaban en una situación que decían que como no estaba la Secretaría Ejecutiva no se podían dar los recursos, ya que la nombren vamos a dar los recursos… Si le pudimos haber dado el beneficio de la duda a la Secretaría de Hacienda hasta el día de hoy, ese beneficio de la duda se acaba pasado mañana, cuando ya haya una persona nombrada en la Secretaría Ejecutiva”, dijo Pardinas.

Explicó que a partir del miércoles ya va “a poder medir en horas, minutos, pesos y centavos” la voluntad de la dependencia y del gobierno federal para el combate a la corrupción, pues aseguró que un fiscal anticorrupción se puede suplir con el titular de la Procuraduría General de la República.



Pero si no se cubren “las necesidades materiales y de recursos humanos de la Secretaría Ejecutiva, si no hay un financiamiento básico, elemental”, no hay posibilidades de garantizar “un funcionamiento básico”, añadió.



Al respecto, el titular de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, detalló que ni siquiera se tiene certeza del monto que se debe destinar a la operación del SNA, pues se tiene que definir “con mucha claridad” qué es anticorrupción, qué es prevención, que se destinará a investigación y a sanción.



“Uno es el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del SNA, ese es un presupuesto que hasta donde se conoce la discusión presupuestal será alrededor de 350 millones de pesos al año, pero estas son estimaciones porque no ha habido un proceso abierto, ha sido un tema que se ha dado a partir de distintas conversaciones”, agregó.