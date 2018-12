Se ha propuesto que desaparezca el INEE, indica la consejera presidenta de este instituto

Se ha propuesto que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) podría desaparecer en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reveló la propia consejera presidenta del instituto, Teresa Bracho González, en entrevista para La Silla Roja.

"No podría aventurar qué tan en riesgo (está el INEE), pero sin duda se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que desaparezca el instituto o desaparezca como autónomo. Cualquiera de las dos cosas no me parecen que sean la mejor salida, creo que la función evaluativa y hacerlo de manera independiente ha sido una de las grandes virtudes en la construcción de la experiencia de todas las políticas sociales", indicó Bracho González en el programa conducido por Leonardo Kourchenko y Enrique Quintana.

Agregó que sí sería un retroceso el que se cancele la Reforma Educativa.

"Cancelar todo, sin saber qué es lo que se está cancelando, sí (es un retroceso). La reforma no es una ley ni es una evaluación, son muchas acciones y hay que ponderar qué es lo que ha funcionado y qué es lo que se requiere mejorar", opinó.

Argumentó que el INEE no ha sido invitado a participar en la elaboración de la propuesta educativa, pero el instituto ha entregado información al nuevo Gobierno, así como propuestas de cómo mejorar la evaluación docente.

"No tenemos una propuesta sobre la cual opinar. En esa propuesta en concreto no (nos han invitado a participar)", detalló.