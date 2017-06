Se entregarán constancias de validez y no de mayoría en Nayarit: Instituto Electoral

TEPIC.- Tras conocer los resultados oficiales de la elección del domingo pasado en Nayarit, a los ganadores se les entregará únicamente certificados de validez y no constancias de mayoría, esto porque tendrán que esperar las impugnaciones y si las hay, hasta que concluyan el proceso.



La consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Irma Carmina Cortés, explicó que “derivado de la reforma electoral, no entregaremos constancias de mayoría una vez que terminen los cómputos, y la ley dice que solo se declara validez; además tendremos que esperar que la elección no sea impugnada, y en caso de que así sea, se entregarán hasta que se agoten los medios impugnativos”.



Este jueves se realiza el cómputo de la elección de alcaldes y síndicos, y concluyendo se llevará a cabo la de regidores, y posteriormente la de gobernador; la de diputados terminó el miércoles.



“El tiempo que lleve revisar cada una de las actas de las distintas elecciones, depende del número de casillas de cada municipio”, declaró la consejera.



A partir del lunes 12 de junio, se llevará a cabo la entrega de certificados de validez a los ganadores de la contienda, por lo que los cómputos deberán concluir entre sábado y domingo porque la ley establece que tienen como plazo 72 horas después de su inicio.