Del Mazo le saca 5 puntos a Delfina a unos días de la elección

ESTADO DE MÉXICO.- En la recta final de las campañas por la gubernatura del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo cuenta con 34 por ciento de la intención de voto, ubicándose 5 puntos por arriba de la morenista Delfina Gómez, quien cuenta con 29 por ciento. Así lo revela la más reciente encuesta de El Financiero, realizada en la entidad los días 20 a 23 de mayo a mil 200 electores del estado.



De acuerdo con el estudio, el perredista Juan Zepeda se ubica en tercer lugar, con 19 por ciento de las preferencias, mientras que Josefina Vázquez Mota está en el cuarto sitio, con 13 por ciento. Según el sondeo, la independiente María Teresa Castell obtiene 3 por ciento, mientras que el petista Oscar González atrae 2 por ciento de las preferencias.



Comparando estos resultados con los de la encuesta anterior que El Financiero publicó el 3 de mayo, los dos punteros se mantienen estables, con del Mazo subiendo dos puntos y Delfina en su mismo nivel anterior.



No obstante, la variación fue más notable en los casos de Zepeda y Vázquez Mota: mientras que el perredista sumó cuatro puntos a su causa, la panista perdió 5 puntos, acumulando ya una pérdida de 20 puntos porcentuales de enero a la fecha, cuando la entonces posible candidata blanquiazul lideraba la contienda con 33 por ciento de la intención de voto.



¿Qué pasaría si la candidata del PAN declinara a favor de alguno de los candidatos? Para poder dar una respuesta, el sondeo de El Financiero planteó una pregunta de intención de voto con un escenario hipotético de tres candidatos: Del Mazo, Delfina y Zepeda.



Según el estudio, bajo este escenario de tres, el candidato del PRI obtiene 28 por ciento de la intención de voto, la candidata de Morena el 27 por ciento y el candidato del PRD el 21 por ciento, con 24 por ciento que no optó por ninguno o no respondió.



Calculando el porcentaje efectivo, Del Mazo tendría 37 por ciento, frente a 36 por ciento de Delfina y 27 por ciento de Zepeda.



La encuesta ilustra que una posible declinación de Josefina Vázquez Mota haría que los votos de sus seguidores se repartieran de la siguiente forma: la mitad (49 por ciento) no transferiría su voto a ningún otro candidato. De los que sí, 25 por ciento optaría por Delfina Gómez, 16 por ciento por Alfredo del Mazo, y 10 por ciento por Juan Zepeda.



En otras palabras, una declinación de la panista no inclinaría con claridad la balanza hacia ningún lado, sino que más bien acercaría a Delfina a un escenario más cerrado con Del Mazo.



Zepeda, por su parte, no es el favorito de los seguidores de la panista. Habría que ver si una declinación explícitamente a su favor por parte de la abanderada blanquiazul cambiaría este orden de preferencias.



En lo que respecta al voto de las mujeres, que ha dado muestras de ser un voto swing muy importante en esta elección, en el último mes el candidato del PRI logró subir de 34 a 37 por ciento entre ese segmento, mientras que Delfina varió ligeramente de 27 a 26 por ciento, Josefina bajó de 19 a 15 por ciento y Zepeda pasó de 15 a 16 por ciento. Esto significa que el único que ganó votos femeninos en las últimas semanas fue el priista.



La encuesta revela que la proporción de electores que ya decidió su voto es de 50 por ciento, la proporción más alta hasta ahora. Además, el sondeo da indicios de que la participación electoral podría ser de alrededor de 49 por ciento, lo cual pondría a estos comicios como los más concurridos desde 1999, cuando acudió a las urnas alrededor del 47 por ciento de los electores (en 2005 fue el 43 por ciento y en 2011 el 46 por ciento).Entre mujeres. PRI sube de 34 a 37 por ciento, mientras que Delfina varió de 27 a 26 por ciento, y Josefina bajó de 19 a 15 por ciento.