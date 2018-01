Se deslinda INE de la seguridad durante las elecciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras exponer que no tiene detectadas zonas de riesgo o rojas, el Instituto Nacional Electoral (INE) se deslindó de la seguridad durante las elecciones, asegurando que la seguridad de todos los ciudadanos, incluidos los aspirantes a cargos públicos, es responsabilidad de otras autoridades federales y locales.



En un comunicado, indicó que el árbitro electoral es un organismo encargado de organizar los procesos electorales federales y coadyuvar en las elecciones locales, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de cada entidad.



Señaló lo anterior, tras el asesinato de Adolfo Serna, aspirante del PRI a la Alcaldía de Atoyac de Álvarez, Guerrero, de quien expuso que para la autoridad electoral es de fundamental importancia que la ciudadanía participe en el desarrollo de las elecciones con la confianza de que el proceso se desarrollará sin violencia alguna.



Mencionó que al no ser su facultad la seguridad durante la jornada electoral, no ha desarrollado ninguna acción para identificar aquellas zonas de riesgo o focos rojos para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 o para ninguna otra elección.