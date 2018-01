Meade promete que nadie nacerá en pobreza extrema

José Antonio Meade, precandidato presidencial por la coalición que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se comprometió a que en la próxima administración, nadie nacerá en pobreza extrema.



Durante el Foro Puntos de Encuentro, con el tema “Equidad e Inclusión” en el estado de Hidalgo, el exsecretario de Hacienda dijo que “quien nazca en la siguiente administración nacerá libre de la pobreza extrema que hoy todavía nos lastima, eso quiere decir: salud, vivienda, quiere decir alimentación, educación. Eso estará presente en la vida de todos los niños y niñas que nazcan en México”.



Explicó que un “primer compromiso” es que trabajará para abatir la pobreza extrema en todo el país.



Meade Kuribreña estuvo acompañado durante su participación por el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Durante las presentaciones iniciales, el exsecretario de Hacienda le levantó la mano al exgobernador de Hidalgo y reconoció el trabajo que ha hecho en la entidad.



El precandidato del PRI dijo también que “trabajaremos para que lo adultos terminen el ciclo escolar, para que los programas estén bien coordinados y no nos falte certeza de que en México tendremos capacidad de alimentarlos. Trabajemos para que la salud esté permanentemente cerca, para que sepamos, no sólo que tenemos el derecho, sino cómo vamos a acceder a él de manera ágil, de manera cercana y con buena calidad”.



José Antonio Meade dijo también que se buscará que la atención sea integral y que haya, no sólo un padrón único, sino una ventanilla única para la entrega de beneficios.



“No más colas, no más burocracias para la entrega de los beneficios sociales porque sabemos que hacen un gran esfuerzo, porque sabemos que los programas sociales implican un reto muy relevante por eso tenemos que pasar y superar la visión de que el programa y el apoyo es solamente dinero”.