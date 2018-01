Se abre puerta de Morena a disidentes verdes de Chiapas

Mientras que el Partido Verde advirtió que no está decidida la candidatura a la gubernatura de Chiapas, por lo que no se aceptó las renuncias a su militancia que presentaron el dirigente estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, y 14 legisladores locales, Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, les abrió las puertas de su partido.



Los legisladores ecologistas reclamaron la imposición del priista Roberto Albores Gleason como candidato a la gubernatura, aunque el dirigente nacional pevemista, Carlos Alberto Puente, puntualizó que no habrá un acuerdo con el tricolor para la postulación del candidato chiapaneco que se lleve a cabo a espaldas de la militancia verde.



“No está decidida la candidatura, por lo tanto he hablado con Eduardo Ramírez, nuestro dirigente estatal, con los legisladores que han manifestado esto públicamente, para decirles de manera clara que no les acepto la renuncia”, expresó.



Sin embargo, López Obrador afirmó que Morena tiene las puertas abiertas para los exmilitantes del PVEM de aquella entidad.



Entrevistado durante su visita a Soteapan, Veracruz, el morenista negó que tenga conversación con los diputados del Verde en Chiapas, pero dijo que los legisladores locales son bienvenidos a su proyecto.



A su vez, Puente Salas rechazó que el gobernador Manuel Velasco tenga participación alguna en la rebelión de algunos militantes.



Subrayó que el mandatario tiene que cumplir con su papel al frente del Ejecutivo estatal: “Es parte de la efervescencia que se vive en este proceso en Chiapas. Nosotros manifestamos nuestro mayor respeto al gobernador del estado de Chiapas, un compañero de partido, pero él tiene que cumplir en este momento con la responsabilidad de ser el gobernador de todas y de todos los chiapanecos”, comentó.



Puente comentó que ya platicó con quienes expresaron su rechazo a una presunta imposición de la candidatura al gobierno de Chiapas y les garantizó el desarrollo de un proceso abierto y democrático.



El coordinador del Verde en el Senado remarcó que privilegiarán el diálogo y la negociación con el PRI y Nueva Alianza para fortalecer sus lazos en Chiapas, y también en el trabajo conjunto que desarrollan con José Antonio Meade.



No obstante, López Obrador sostuvo que “ya muchos están uniéndose en Chiapas, de todos los partidos, en todo el país, como aquí en Veracruz, Tabasco, en Chiapas, en todos lados y si ellos deciden, tienen las puertas abiertas en Morena, nosotros no vamos a cerrar las puertas, no vamos a rechazar a nadie”.