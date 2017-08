SCT se deslinda de empresa que supervisó construcción de Paso Exprés

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se deslindó de la supervisión sobre la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, donde no se detectaron las causas que provocaron el socavón, donde murieron dos personas.



La dependencia federal contrató a Sacc Ingeniería para la supervisión de la obra vial.



"La secretaría contrata empresas desde el proyecto hasta la construcción y de supervisión. Esas empresas, se supone, son profesionales y por eso lo demuestran en el proceso de licitación y asumen ellos su responsabilidad porque se vuelven mandantes de nosotros. Ellos son los responsables que nos deben estar informando y ayudando, esa es la responsabilidad de las empresas", dijo Clemente Poon Hung, director general de Carreteras de la SCT.



Finalmente, Poon explicó que la Secretaría de la Función Pública todavía no deslinda responsabilidades.



Más temprano, el grupo de expertos independientes concluyó que el socavón del Paso Exprés se formó por la falta de supervisión en la obra.



"Creo que la Secretaría (de Comunicaciones y Transportes) tiene que revisar cómo está haciendo esa supervisión verificar por qué no sucedió exitosamente y cambiar el proceso", comentó Humberto Marengo Mogollón, ingeniero del grupo de expertos.



De acuerdo con el peritaje, no se supervisó que el drenaje y el alcantarillado no eran apropiados para la obra.



Como conclusiones, se comentó que no se hizo el drenaje apropiado; no existe evidencia de que se haya recuperado el estado físico de la alcantarilla.