SCT rinde cuentas hoy por socavón; mañana, Graco

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza comparecerá hoy ante la Tercera Comisión de la Permanente en el Congreso de la Unión por el socavón en el Paso Express.



Al respecto, el senador panista Jorge Lavalle Maury negó que su partido haga una cacería de brujas: “vamos a pedir información para conocer qué fue lo que pasó en el Paso Express de Cuernavaca y, una vez que tengamos la información, pediremos la sanción y el castigo a los culpables”.



“Esperamos que no sea una comparecencia de tiradera de culpas o arrojadera de bolitas, queremos conocer y entender cuáles son las causas correctas que generaron el socavón”, dijo.



Agregó que “si resulta que la SCT fue la responsable, insistiremos en la renuncia del secretario, pero no queremos adelantarnos, queremos saber qué fue lo que pasó para que se sancione a los responsables y, sobre todo, se tomen las acciones para que esto no vuelva a ocurrir”.



Lavalle Maury informó que la reunión se llevará a cabo a las ocho de la mañana, y el miércoles se sostendrá otro encuentro, éste con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a quien también se le pedirá un informe de los hechos ocurridos el pasado 12 julio, donde perdieron la vida dos personas.



Al respecto, el mandatario estatal manifestó, a través de un comunicado, su disposición de acudir a la reunión convocada por la Comisión Permanente el pasado 8 de agosto. En el documento remitido a Pablo Escudero Morales, presidente del Senado, el gobernador perredista reiteró que es de su mayor interés llevar a cabo la reunión con la Tercera Comisión de Trabajo que preside el panista Ernesto Cordero.



“Debo decir que es de mi mayor interés llevar a cabo la reunión de trabajo solicitada, porque en Morelos dejamos claro, con oportunidad y responsabilidad, las previsiones que debían tomarse respecto de la citada obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; por lo que propongo que aquella se lleve a cabo el miércoles 23 de agosto de 2017, a las 08:00 horas”.



Los legisladores también esperan que a la brevedad se les remita un informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), sobre las obras que ejecutó el consorcio Construcciones Aldesem y Epccor Construcción, sobre los procedimientos sancionatorios ya iniciados, y otro más de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre las investigaciones del caso.