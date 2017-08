SCT ofrece 'camino sencillo' para indemnizar a familia de víctimas de socavón de Paso Exprés

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que ofreció el “camino sencillo” para indemnizar a la familia de Juan Mena López y Juan Mena Romero, quienes fallecieron al caer en el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca.



El incidente ocurrió el 12 de julio a la altura del kilómetro 93 de esa vialidad, donde cayó en un socavón el auto donde viajaban Mena López y Mena Romero.



”Desde ese momento, he estado en contacto (con la familia) respetando su decisión pero ofreciendo el apoyo de la secretaría y no se habla solamente de las indemnizaciones. Sabemos que hay un criterio legal que no me gustaría hacer público por respeto a las familias sobre los montos. He ofrecido la gestión de la secretaría (de Comunicaciones y Transportes) para que se realice por un ‘camino sencillo’, sin necesidad de juicios, para que se pueda llegar a una solución”, mencionó durante su comparecencia ante el Senado.



En su participación, el titular de la SCT explicó que respetará la voluntad de la familia.



“Hablé con la señora hace dos días, le reiteré el apoyo y la solidaridad y su voluntad será respetada”, precisó.



Este martes, el periódico Reforma publicó una nota donde se afirmó que Ruiz Esparza había amenazado a Soledad Romero, viuda y madre de las víctimas, con que si no aceptaba la indemnización de un millón de pesos, se irían a un juicio que podría durar hasta 15 años. Ante esto, la viuda respondió que lo pensaría.



Al respecto, el abogado de la familia Mena, Darío Oscos, explicó en entrevista para Grupo Fórmula que sí quieren llegar a un arreglo con la dependencia federal pero que a la familia de las víctimas no le parece que un millón de pesos sea una cantidad justa.



RUIZ ESPARZA PIDE NO RESOLVER PASO EXPRÉS CON SACRIFICIO POLÍTICO



En la sesión de preguntas y respuestas donde los senadores Minerva Hernández, del PAN; Vidal Llerenas de Morena y Rabindranath Salazar, del PRD, pidieron su renuncia, Ruiz Esparza respondió “que lo más importante aquí es que no haya un responsable político, es que haya un culpable. Si hubo omisiones, si hubo errores, que sean los culpables los que le hagan frente a este tema y no dejar esto resuelto con un sacrificio político”.



El titular de la SCT dijo que no permitirá que este caso quede en la impunidad y se actuara hasta las últimas consecuencias sobre los responsables de este accidente.



También aseguró que no tenía conocimiento de que la empresa, Aldesa, constructora del Paso Exprés, estuviera siendo investigada en España por presuntos actos de corrupción y dijo que si la Secretaría de la Función Pública (SFP) determina su inhabilitación, la SCT se sumará y retirará los permisos de obra.



La diputada del partido Morena, Rocío Nalhe, increpó a Esparza señalándolo de no haber atendido a la familia y a estas alturas ni siquiera la han indemnizado, mientras que la senadora panista Minerva Hernández señaló que “este socavón fue tan grande como la omisión de los constructores y la negligencia de las autoridades. Renuncie Secretario, ¿nada de esto lo llama a renunciar?”, cuestionó.



En defensa del funcionario, el diputado por el Partido Verde, Emilio Salazar, pidió no hacer linchamientos mediáticos de los hechos.



“Más allá de la raja política y de hacer linchamientos mediáticos a los cuales siempre me opongo pues defiendo las posiciones de mis compañeros, hasta comprobar que ocurre realmente con hechos y con documentos. Estamos encontrando respuestas, que algunas quizá no suficientes, puede ser, pero para eso venimos, más que para linchar y hacer y pareciera que un tribunal político es mucho más duro que cualquier tribunal civil o penal".



Ruiz Esparza insistió: “mi responsabilidad en este momento es ayudar a que las autoridades competentes deslinden responsabilidades, finquen responsabilidades, que no haya impunidad”.



Con información de Susana Guzmán.