Romero Hicks, también se baja de la contienda; no hay condiciones democráticas 

El senador Juan Carlos Romero Hicks declinó a sus aspiraciones de competir por la candidatura presidencial por la coalición "Por México al Frente" por considerar que no existen condiciones para participar en un proceso democrático y equitativo.



"Ha sido evidente la ausencia de condiciones de certeza, imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia para desarrollar una competencia electoral interna basada en principios democráticos; por tanto, después de una reflexión serena y una evaluación objetiva, he concluido que a pesar de los esfuerzos realizados, la viabilidad de competir en condiciones equitativas es inexistente. En consecuencia, no seguiré participando en este proceso", apuntó en un video mensaje.



"Quienes formamos parte de este proyecto que me honro en encabezar, seguimos empeñados en demostrar que sí se puede hacer política con honestidad, que sí se debe dar un sentido ético a la política", agregó.



Comentó que "la esencia de Acción Nacional nos enseña que, primero están los intereses superiores de México, luego los del partido y al final los personales. Por eso, ratifico mi convicción plena de seguir militando en este partido".



Asimismo, dijo, "expreso mi profundo agradecimiento a la confianza y al generoso apoyo recibido de mi familia, amigos, colaboradores y todos aquellos que manifestaron su respaldo a la alternativa que he encabezado.



Muchas son las trincheras donde podemos y debemos seguir en el servicio a nuestro amado México", señaló.



Romero Hicks sin embargo dio su respaldo a la coalición electoral con el PRD y MC pues dijo que “en el transcurso de este tiempo se generó la posibilidad de la confluencia de fuerzas políticas distintas en un proyecto común y que se ha consolidado en la conformación de la coalición electoral “Por México al Frente”.



“Estoy convencido que es una alternativa viable de triunfo en las elecciones del próximo año, para encabezar el cambio con rumbo que los mexicanos necesitamos, merecemos y exigimos, por lo que pondré lo mejor de mí para que esto sea una realidad”, dijo.



El legislador concluye su mensaje con una frase del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín: “Aquí nadie viene a triunfar ni a obtener; que sólo un objetivo ha de guiarnos, el de acertar en la definición de lo que sea mejor para México”.