Juan Zepeda y yo somos 'la misma banda', asegura Anaya en Neza

Los precandidatos de la coalición Por México al Frente a la Presidencia y al Senado, Ricardo Anaya y Juan Zepeda, respectivamente, recorrieron Ciudad Nezahualcóyotl, escucharon a los habitantes de ese municipio del Estado de México y se aventaron un ‘palomazo’ juntos.



“Hay quienes creen que somos de bandos diferentes, pero para cambiar al régimen y echar un palomazo, somos la misma banda”, dijo Anaya.



Juan Zepeda, quien fue candidato del PRD al gobierno del Estado de México, se comprometió a impulsar la precandidatura de Anaya en toda la entidad.



Ricardo Anaya, en tanto, aseguró que Juan Zepeda será un magnífico senador y manifestó que apoyará decididamente su candidatura.



En el diálogo que sostuvieron, los integrantes e impulsores de Por México al Frente reafirmaron su compromiso para cambiar al régimen político y transformar al país.





En el video se observa al expresidente del PAN tocar un teclado, mientras Zepeda toca una guitarra eléctrica y al ritmo del Tri, de Alex Lora, improvisa una frase al final de la canción A.D.O para Anaya: “Estoy esperando mi camión en la terminal del A.D.O…quiero que me lleve muy lejos.. y a la Presidencia, de aquí…” Después, ambos se abrazan y se les ve recorrer juntos las calles de Nezahualcóyotl, donde hablan con los habitantes y se toman selfies. Anaya pone el toque final con la batería en el video que circula ya en Youtube.



Hoy el aspirante presidencial del Frente tendrá actividades en la Ciudad de México, donde buscará el apoyo de panistas, perredistas y de Movimiento Ciudadano, en un evento que tendrá lugar a las siete de la noche en un conocido hotel de Paseo de la Reforma.



Este fin de semana, Anaya Cortés estuvo también en San Luis Potosí, donde criticó la prisión domicialiaria concedida a Elba Esther Gordillo, pues dijo que “es el regreso de la maestra a su casa, al PRI”.



“Es evidente que ahí hay un acuerdo en el marco del proceso electoral, y esto deja más claro que el PRI de Meade es el PRI de siempre, el PRI de estos acuerdos, en donde se negocia la ley, el PRI de la impunidad. Regresa así a su casa, y me refiero a su casa, el PRI”, dijo en un encuentro con militantes de esa entidad.



Aseguró que el PAN ganará la Presidencia, porque México no puede seguir con más de lo mismo, pero tampoco puede tener un cambio como el que ofrece Andrés Manuel López Obrador, con ideas viejas y fracasadas.



En San Luis Potosí, Anaya estuvo acompañado por los presidentes del PAN, MC y PRD en la entidad, Xavier Azuara, Eugenio Govea y José Luis Fernández.



Hasta el momento, Anaya Cortés es el único aspirante del PAN en haber solicitado su registro ante la Comisión Organizadora del PAN, y se espera que en esta semana los demás aspirantes, Rafael Moreno Valle, Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks definan si van o no a la competencia el próximo 11 de febrero.