Ricardo Anaya anuncia defensa del triunfo del PAN en Coahuila

SALTILLO.- El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que no permitirán que los priistas se roben el triunfo de Guillermo Anaya en la contienda por la gubernatura, por lo que todo el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y los grupos parlamentarios se instalarán en la entidad para defender los votos del panista.



En conferencia de prensa conjunta con el abanderado de la Alianza Ciudadana por Coahuila, indicó que para Acción Nacionalno existe otro asunto con mayor prioridad que defender lo logrado por Anaya, por lo que los principales liderazgos llegarán para reforzar la estrategia para asegurar que sea reconocida su victoria.



“No vamos a permitir que nos roben a la mala lo que los ciudadanos ya decidieron en las urnas, la democracia pasa por Coahuila, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance desde el punto de vista político y jurídico para defender la voluntad de los ciudadanos”, enfatizó.



Recordó que durante toda la campaña el blanquiazul denuncio la parcialidad con la que actuó el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), al que acusó de no ser confiable en todo el proceso electoral y “menos en esta etapa de conteo de los votos”.



“El IEC ha estado y sigue estando al servicio del PRI”, reprochó el líder panista, pues reclamó que de las tres mil 628 actas, el órgano electoral no ha capturado mil 16, que equivalen a la tercera parte de las actas.



“Un tercio de los votos no han sido contados. De ese tamaño es el problema y la irregularidad con el PREP. De esas mil 16 actas que no han querido contar, casualmente son actas en las que ganamos nosotros”, manifestó.