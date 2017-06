Los candidatos del Edomex acuden a votar

ESTADO DE MÉXICO.- A tres horas de iniciadas las votaciones en el Estado de México, Delfina Gómex (Morena), Juan Zepeda (PRD), Josefina Vázquez Mota (PAN) y Alfredo del Mazo (PRI) acudieron a las urnas que les correspondía para emitir su voto para definir quien será el nuevo gobernador del Estado de México.



Pocos minutos antes de las nueve, de la casa marcada con el número 48 de la calle Arteaga, en Texcoco, Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, salió a emitir su voto.



Un centenar de reporteros, fotógrafos y camarógrafos, además de algunos de sus vecinos ya la esperaban.



Caminó unos pasos hasta la Escuela Secundaria Oficial 130, Nezahualcóyotl, donde emitió su voto. Afuera, los senadores recientemente adheridos a su partido, Miguel Barbosa y Zoe Robledo la escoltaban.



Luego regresó a su casa y ahí habló con los reporteros. Pidió a las autoridades electorales "que hagan bien su trabajo y que la ciudadanía ejerza su derecho de votar".



Aseguró que "la gente está decidida a salir a votar, quiere ser escuchada".



A pregunta expresa sobre si respetará el resultado de la elección sea cual sea, la candidata morenista respondió que "respetaré el resultado si surge de los ciudadanos, no aquellos que surjan de alguien mas".



Finalmente pidió a los demás candidatos que llamen a la ciudadanía a votar en paz.



Juan Zepeda emitió su voto en la casilla 3263



Más tarde, alrededor de las 10 de la mañana, Juan Zepeda emitió su voto en la casilla 3263 ubicado en Séptima Avenida y Calle 15 en la Colonia Estado de México, donde un pequeño grupo de vecinos coreó el nombre de la candidata de Morena, a lo que Zepeda no respondió.



"Vamos a ganar", dijo Zepeda mientras avanzaba saludando a los votantes.



El perredista aprovechó para hablar de futbol, recordando los triunfos de los equipos de futbol Guadalajara y Real Madrid.



"Y el tercero lo corono hoy", bromeó respecto a una posible victoria.

El coordinador de campaña, Luis Sánchez, acusó que han detectado llamadas en las que una supuesta voz de Juan Zepeda llama a votar por el PAN en una supuesta alianza.



"Es parte de la guerra sucia que hace Morena incluso de manera muy irresponsable, dijo Sánchez.



Llama Vázquez Mota a romper la barrera del abstencionismo



Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura por el Estado de México, llamó a los mexiquenses a ejercer su derecho al voto para romper con la bandera del abstencionismo.



Asimismo, llamó a las autoridades electorales a cumplir con su mandato de ley.



Al emitir su votó en la casilla básica 2004 B, ubicada en la calle Bosque de Moctezuma, número 21, Fraccionamiento La Herradura, la abanderada panista pidió a los ciudadanos vigilar la jornada electoral y a hacer de ésta un auténtico ejercicio democrático.



"Vamos a estar muy pendiente de lo que haga la autoridad electoral. Reitero el llamado de que cumplan con su mandato de ley, con su obligación de salvaguardar el proceso electoral", dijo la candidata acompañada de su esposo, Sergio Ocampo y sus tres hijas, Celia, María José y Monserrat, Vázquez Mota advirtió:



Por su parte el presidente estatal del PAN, Víctor Hugo Sondón, afirmó que se espera una participación superior a la de jornadas anteriores que ha sido del 46 por ciento.



Señaló que se tiene el reporte de algunas irregularidades durante la apertura de casillas, como acarreos e intimidaciones a los funcionarios de casillas, pero será en el transcurso del día cuando se tengan detalles al respecto.



Pide Del Mazo libertad para que mexiquenses elijan a "su mejor opción" y respeto a las instituciones



Alfredo del Mazo, candidato del Partido de la Revolución Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado de México, votó en la casilla ubicada en el fraccionamiento Hacienda de Las Palmas, acompañado de dos de sus hijos y su esposa Fernanda.



Del Mazo entró a la mampara de votación con su hijo y salió para depositar su boleta en la urna y enseñar su dedo pulgar a más de 100 medios de comunicación reunidos ahí.



Al salir, dirigió un breve mensaje, pero no aceptó preguntas y pidió que la jornada transcurra en paz y los mexiquenses elijan libremente a su mejor opción y se respeten las instituciones.



"Esperamos que la jornada transcurra, primero que nada, en paz; que haya libertad para que los mexiquenses elijan a quien consideran su mejor opción; que se respete el voto y las instituciones. Que sea una fiesta para la democracia de mexiquenses y estaremos atentos al desarrollo de la jornada", dijo.



Del Mazo fue recibido por muestras de apoyo de los vecinos y también por algunos ciudadanos que le gritaron a su salida "¡fuera el PRI!"



Con información de Héctor Gutiérrex, José Ignacio Ramírez, Susana Guzmán y Mariana León/ corresponsales