Irresponsable, quitar fotomultas: Mancera

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera rechazó la propuesta de Claudia Sheinbaum de quitar las fotomultas.



Le recordó a la precandidata a la jefatura de gobierno capitalino que en 2004, Andrés Manuel López Obrador fue el primero en poner en marcha las fotomultas, con la misma empresa Autotraffic, pero además se cobraban las infracciones en un 100 por ciento y con un sistema mucho más imperfecto.



En conferencia de prensa, indicó que “de cuando empezaron en 2004, en 2005, con Autotraffic de las fotomultas y cobraban el 100 por ciento de la multa ahora se ha avanzado, en el momento que te presentes ya tienes un 80 por ciento de descuento”.



Consideró una irresponsabilidad proponer quitar una herramienta que sobre todo ha salvado vidas. “Cada quien que tome su propia responsabilidad. Yo no voy a cargar con una sola muerte por quitar las fotomultas. Yo no voy a cargar con eso. Las cifras no mienten, allí están, con una sola persona que se salve yo considero que estoy cumpliendo con mi responsabilidad, dejar de enlutar a una familia, es un logro importante”.



Expuso que desde que se aplican las fotomultas, hay menos muertes, se protege la vida de la gente, sobre todo los jóvenes que son los que estaban perdiendo la vida en Periférico, en Viaducto, sobre todo jóvenes perdieron la vida en accidentes lamentables por imprimir velocidad a sus vehículos.



Recordó que la capital es una ciudad que debe ir con orden, “en todas las ciudades globales se busca el orden, ¿por qué aquí no lo habrías de hacer?, ¿por qué llegas a otras ciudades como en Estados Unidos, y allí sí te pones el cinturón?, no se puede pretender que la capital regrese al caos y al crecimiento desordenado".