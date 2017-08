Queremos modificar el proceso de selección del fiscal: Transparencia Mexicana

​Tras la insistencia por parte del PRI de colocar a Raúl Cervantes como el nuevo fiscal general, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, hizo énfasis en la necesidad de modificar el proceso de selección del fiscal.



“Nuestra intención es que sea un proceso más abierto que no se limite a la intervención del Senado y la presidencia de la República”, dijo.



“No queremos poner otro candidato, sino un proceso de selección distinto”.



De acuerdo con Bohórquez, los criterios para la selección del nuevo fiscal deben ser más transparentes y deben incluir la participación de diversos organismos calificados.



“Queremos llenar de significado la expresión ‘Fiscalía que sirva’”, comentó. “Queremos que haya como en otros países, paneles de especialistas que ayuden a conducir el proceso”.



La intención es trazar una ruta para transformar a la PGR en una fiscalía autónoma, capaz, políticamente independiente y sensible al tema de los derechos humanos, agregó el director de Transparencia Mexicana.



En la misma línea, Ana Lorena Delgadillo, resaltó la importancia de generar las condiciones ideales al interior de la fiscalía para garantizar el combate efectivo a la corrupción.



“Debes de tener una independencia política para investigar al poder, lo que hemos visto en distintos casos en el país, como el caso de la Casa Blanca, el caso Ayotzinapa y otros casos de grandes violaciones, es que cuando está implicado el poder, es difícil que alguien implicado en este poder, se auto investigue”, señaló.



Agregó que las autoridades han fallado en su labor de ofrecer claridad en las investigaciones y seguridad a las víctimas.



“No tenemos acceso a los expedientes, las víctimas sigues siendo maltratadas”, comentó. “No hemos visto repuesta por parte de la Procuraduría General de Justicia, no hemos visto un trabajo a fondo”.



Al respecto, el defensor de derechos humanos Alfredo Lecona, advirtió que la imposición de un fiscal podría representar una táctica del gobierno para garantizar la impunidad de los funcionarios que incurren en actos de corrupción.



“La autonomía que tenemos que construir en la independencia de su titular, es en la PGR”… “Veo que la resistencia a la transformación de la PGR, obedece a la construcción de un paquete de impunidad transexenal”, concluyó.